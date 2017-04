Roca (ERC): «La implantació del Pla Integral de Sant Narcís durarà més que l'obra d'ADIF»

ERC-MES ha criticat avui la deixadesa de l´Ajuntament respecte el barri de Sant Narcís. La portaveu, Maria Mercè Roca, ha explicat que davant de la inacció del govern es va forçar un ple extraordinari sobre el barri el novembre de 2015, i ha denunciat que des de llavors "s´ha perdut un any i mig per començar la transformació de Sant Narcís". Roca ha recordat que la partida de 50.000€ consignada en els pressupostos de 2016 per al Pla Integral "es va acabar destinant a altres finalitats, ja que no es va dur a terme cap acció relacionada amb el Pla, per què anaven tard en la seva definició", en referència a que durant tot l´any 2016 no es va avançar "ni un pas" en la transformació del barri.

Respecte l´anunci del govern ara fa dues setmanes, la regidora ha criticat que es plantegi "allargar l´execució del pla en 15 anys", i ha ironitzat que "la implantació del Pla Integral durarà més que les obres d´ADIF". També ha denunciat que la partida pressupostària per aquest 2017 sigui de 50.000€, una quantitat que considera "ridícula per a les necessitats del barri". Tot plegat, segons Roca, "manifesta que el govern de Girona no aposta per Sant Narcís i no sap prioritzar projectes i recursos".

Per la cap de l´oposició, el Pla Integral de Sant Narcís "és molt important per les necessitats intrínseques que té el barri però també per generar noves centralitats a la ciutat", i en aquest sentit s´ha referit a que "caldrà aprofitar les oportunitats de la reforma de l´entrada sud i pensar solucions imaginatives per fer més permeable la intersecció entre l´Eixample i Sant Narcís". Roca ha tornat a reclamar un projecte per a la Plaça Espanya, que segons la regidora "és una peça clau d´aquest projecte de millora de l´accés al barri".

Nyap al parc d´Ermessenda

El grup d´ERC-MES s´ha volgut referir també al nou parc d´Ermessenda, que havia d´estar finalitzat a l´agost de 2015 i que "a dia d´avui encara no està acabat". Maria Mercè Roca ha explicat que "les pluges no són motiu suficient per explicar tots els retards i incompliments", i ha titllat de "nyap" les actuacions de l´Ajuntament en aquell parc. La regidora ha lamentat que aquesta manera de fer "sigui una tònica d´aquest govern, que ha practicat en altres casos com ara el de la Plaça Pallach", que a dia d´avui segueix patint problemes relacionats amb les filtracions d´aigua a l´aparcament subterrani.

Sobre els darrers anuncis del regidor responsable, Roca ha declarat que "és d´una irresponsabilitat greu que el govern volgués obrir el parc d´Ermessenda encara en fase d´obres". Per últim, la regidora ha denunciat que el parc "s´obri a mitges, ja que mancaran elements com la il·luminació o les voreres".