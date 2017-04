UGT vol un Pla Estratègic que garanteixi el Trueta com a hospital de referència

La UGT de les comarques gironines reclama un Pla Estratègic Sanitari que defineixi el futur del nou Trueta com a hospital de referència. Per al sindicat, això és més important que no pas l'edifici en si, ja que calculen que encara trigarà «un bon grapat d'anys» a arribar, en el millor dels casos. Així doncs, la UGT convoca els treballadors de la salut i a tota la ciutadania a manifestar-se el Primer de Maig sota el lema «El Trueta no pot esperar».

El sindicat és contundent: «El Trueta no pot esperar». Tot i que no s'han mainfestat sobre el seu emplaçament, sí que demanen a Salut que elabori un Pla Estratègic Sanitari de les comarques gironines per al període 2017-2020. Segons diuen, aquest document hauria de definir «d'una vegada» el futur del Trueta com a hospital de referència a les comarques de Girona i tenir en compte també l'activitat de segon i tercer nivell. A més, volen que s'expliqui quin és el futur de l'Institut Català de la Salut i l'Institut d'Assistència Sanitària a la demarcació. Perquè tot plegat sigui possible, reclamen un «projecte, transparència i debat amb la ciutadania i amb els treballadors, que s'ho han guanyat a pols després de tots aquests ays de retallades».



La gestió del nou edifici

El nou edifici, però, també els genera alguns dubtes. Més enllà del debat sobre l'emplaçament, es pregunten qui i quines empreses el gestionaran, quina relació contractual tindran els treballadors, si la provisió serà pública, si continuaran els concerts amb agents privats i com es farà per garantir l'assistència i acabar amb les llistes d'espera, entre altres qüestions. «Necessitem propostes clares, un consens ampli i transparent, compromisos en els temps per part de Salut i la Generalitat i una aposta per un model públic de qualitat», indiquen.