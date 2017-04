Absolen d´estafa l´empresari condemnat per assassinar la dona a una casa de Girona

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha absolt l'empresari Bernard Andrighetto, condemnat per assassinar la dona a tres l'octubre del 2011 a una casa de Girona, del delicte d'estafa. Andrighetto es va tornar a asseure a principis d'aquest mes al banc dels acusats per haver comprat mercaderia a dues empreses amb pagarés sense fons. Tot i això, el tribunal ha resolt que l'empresari no sabia, en el moment de contractar les empreses o abans de fer-ho, que no disposaria dels fons suficients per pagar les factures.