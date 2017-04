"És el primer cop que repartim un premi gros i, tot i que encara no sabem a qui ha tocat, ens agradaria que fos a clients habituals", ha explicat el responsable de l'estanc situat a l'avinguda Lluís Pericot, Enric Casanovas. Calcula que els guanyadors van comprar el número a última hora perquè primer van esgotar tots els bitllets en paper i, després, van continuar venent per terminal.

El quiosc de la plaça del Lleó ha venut un bitllet premiat, també en format digital. "No esperava repartir el primer premi perquè he venut menys que per Cap d'Any", ha explicat la propietària del Quiosc del Mercat, Eva Pujol.