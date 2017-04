«La Devesa ha d'entrar en la modernitat»

Dibuixar el futur de la Devesa com a parc urbà, lliure del mercat, les Fires i dels cotxes. Aquesta és la proposta que des de fa temps defensa la Plataforma Salvem la Devesa, que ahir va organitzar un debat amb l'arquitecte Xavier Llistosella (coredactor del Pla Especial de 1985), el pintor Enric Ansesa i l'escriptor Miquel Fañanàs. «Cal que la Devesa entri en la modernitat, cosa que encara no ha fet», va sentenciar Ansesa cap al final d'un debat que va estar moderat pel director de Diari de Girona, Jordi Xargayó.



Després de la projecció d'algunes imatges antigues de la Devesa a càrrec del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CDRI), que van mostrar l'època en què el parc acollia competicions esportives, desfilades militars o es convertia en el lloc d'esbarjo per als gironins els diumenges, la sessió es va encarar a les propostes de futur. Llistosella es va sorprendre que, 30 anys després del primer Pla Especial, avui en dia es continuïn debatent qüestions com els usos o l'aparcament de cotxes. «El que s'hauria de fer és aprovar programes concrets perquè poguessin estar executats en un termini de cinc o deu anys», va indicar, després de recordar que, quan ell i Xavier Montsalvatge van fer el Pla de 1985 la Devesa era més aviat «una arbreda suburbial». La seva intenció, doncs, va ser convertir el parc en un element central de la ciutat, pacificant el trànsit i podant més de cent arbres.



Els tres ponents van estar d'acord en què no cal una gran inversió a la Devesa, sinó que amb pocs diners es podrien aconseguir grans canvis. Fañanàs i Ansesa, per exemple, van destacar la necessitat d'ampliar la zona de jardí, gespa inclosa, per tal d'aconseguir que més gironins se sentin convidats a anar-hi a passejar. També van destacar que el parc pot i ha d'acollir activitats, especialment de caràcter cultural, tot i que de forma raonada i amb respecte per l'entorn.

Ansesa, per exemple, va considerar que cal «culturitzar» el parc, i va considerar que seria un bon espai per a l'art contemporani, amb audiovisuals de primer nivell o amb un concurs internacional d'escultura. Ansesa i Fañanàs també van coincidir en què, per dinamitzar el parc, la Rosaleda s'hauria de convertir en un restaurant de referència, un «aparador» per donar a conèixer la cuina de la ciutat i de la demarcació. En aquest sentit, Ansesa va indicar que la seva visió de la Devesa «no és fatalista», però va deixar clar que en el seu futur s'ha de tenir visió de ciutat.