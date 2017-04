Girona té detectats 72 pisos ocupats il·legalment

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona visitaran, durant les properes setmanes, 72 pisos que ara mateix tenen detectats que estan ocupats en diferents punts de la ciutat. Si detecten que són famílies que ocupen per manca de recursos, l'Ajuntament negociarà un lloguer social amb l'entitat bancària o els reallotjarà en un pis de la borsa social municipal.



Els habitatges que detectin que estan ocupats per grups criminals o per màfies els desallotjaran com han fet, en l'últim any, amb 44 pisos ocupats, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat , Sílvia Paneque, a Ràdio Girona. «Hi ha màfies que cobraven diners per proporcionar claus de pisos buits o per facilitar l'entrada i també per donar informació de pisos buits que es podrien ocupar», ha exposat.





En diferents barris



Alguns d'aquests pisos ocupats per màfies es concentraven als barris Santa Eugènia, Vila-roja i el Grup Sant Daniel, però segons Sílvia Paneque, n'hi ha «arreu de la ciutat».



Durant el darrer any, l'Ajuntament també ha regularitzat la situació de 25 famílies que ocupaven un pis de manera il·legal.



Paneque apunta que si l'any 2012 hi havia més execucions hipotecàries, ara, un dels principals problemes en l'habitatge són els desallotjaments per impagaments del lloguer i les ocupacions il·legals.



Mentrestant, l'Ajuntament de Salt té detectats 297 pisos ocupats al municipi. La xifra, feta pública el març del 2017, es va extreures d'unificar llistats i després d'incorporar-hi les ocupacions detectades des de la Policia Local, l'Oficina d'Habitatge, el padró d'habitants i els serveis socials.



Fa uns mesos, els Mossos d'Esquadra van explicar que els pisos buits que es troben a mans de bancs estan essent ocupats. Hi ha cops que es tracta de grups organitzats demanen diners a propietaris a canvi de deixar la finca o bé aprofiten per fer-ne negoci llogant-la a baix preu com si fossin els amos. Molts cops, a més de l'ocupació, hi ha també altres actuacions com punxar els serveis com la llum o l'aigua per no pagar-la.