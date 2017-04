Més queixes pels concerts en un bar del Barri Vell

Veïns del Barri Vell de Girona han retiertat les seves queixes perquè un establiment de la zona -Els Jardins de la Mercè- continua organitzant concerts malgrat que, segons asseguren, no té llicència per fer-ho. Segons indiquen els afectats, han dirigit fins a tres instàncies a l'Ajuntament tot queixant-se d'aquesta infracció, i malgrat que la darrera data límit per a rebre resposta era el passat 24 de març, el consistori encara no s'ha pronunciat.

Els denunciants es queixen que hi ha una persona que s'està recuperant d'una operació greu i que requereix una recuperació de llarga durada al seu domicili. Tot i això, indiquen que l'alt volum de música procedent d'aquest establiment fa que no pugui descansar. Segons afirmen, des del passat mes de juny han estat demanant als responsables del local que abaixin el volum de la música, però la situació no s'ha resolt. Després de trucades a la Policia, han presentat fins a tres instàncies per denunciar que el local incompleix la normativa de contaminació acústica (ja que no està insonoritzat) i que a més no té llicència per fer concerts.