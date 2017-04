El primer premi de la Grossa de Sant Jordi cau a Girona i Barcelona

El primer premi de la Grossa de Sant Jordi ha estat per al 51393 i ha caigut a Barcelona i Girona. Cada bitllet afortunat està premiat amb 100.000 euros, és a dir, 20.000 euros per euro jugat. A la ciutat de Girona, s'han venut 3 bitllets, dos d'ells a l'estanc l'Havana de l'avinguda Lluís Pericot i un al quiosc del Mercat del Lleó. La resta els ha repartit el Gremi de Pastissers de Barcelona.

També han resultat premiats amb 200 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 1.000 euros.

El Teatre de Blanes s'ha omplert de públic per assistir en directe al primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Loteria de Catalunya ha escollit aquesta localitat selvatana perquè és on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d'Any del 2016.

A partir d'ara, la intenció és anar recorrent el territori per fer els sorteigs a diferents punts de la geografia catalana. El sorteig s'ha fet el mateix dia que es compleixen 30 anys de la creació de Loteria de Catalunya.

La Grossa de Sant Jordi: 51.393

Venut a Girona i Barcelona

Cada bitllet afortunat està premiat amb 100.000 euros, és a dir, 20.000 euros per euro jugat. També han resultat premiats amb 200 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 1.000 euros.

Segon premi: 67.555

Venut a Barcelona.

Cada bitllet afortunat està premiat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per euro jugat. També han resultats premiats amb 65 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 325 euros per bitllet.

Tercer premi: 75.206

Venut al Pont de Suert.

Cada bitllet afortunat està premiat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per euro jugat. També han resultat premiats amb 50 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 250 euros.

Quart premi: 42.518

Distribuït a l'Hospitalet de Llobregat.

Cada bitllet afortunat està premiat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per euro jugat. També han resultat premiats amb 20 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 100 euros per bitllet.

Cinquè: 71.592

Venut a Barcelona.

Cada bitllet afortunat està premiat amb 500 euros per euro jugat, és a dir, 2.500 euros per bitllet. També esgarraparan algun euro els números immediatament posterior i anterior al 71592, amb 15 euros per bitllet.



El quiosquer de Blanes que reparteix la sort

Just quan el sorteig feia gairebé mitja hora que durava, ha estat el torn del primer premi. Els escollits per prémer el comptador han estat la Grossa, acompanyada de Ricard Borrell, el propietari del quiosc del mercat de Blanes on es va vendre el primer premi de la Grossa de Cap d'Any. El primer premi de la Grossa de Sant Jordi ha recaigut en el número 51393, que s'ha venut al quiosc del Mercat del Lleó i l'estanc l'Havana, tots dos a Girona, i al Gremi de Pastissers de Barcelona. Cada bitllet té un premi de 100.000 euros.



Premis associats

Tots cinc números tenen premis associats. Loteria de Catalunya també premia tant el número immediatament anterior com el posterior, aquells que acaben amb les mateixes quatre últimes xifres, i també si coincideixen les tres darreres o les tres primeres.

Altres premis associats menors són per als bitllets que tenen idèntiques les dues darreres xifres o, fins i tot, només el darrer número. En el cas de la Grossa de Sant Jordi, els premis associats van dels 5 als 1.000 euros. Tota la informació sobre els premis està disponible al web de Loteria de Catalunya.



"Un risc, però també un repte"

La directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, Marta Espasa, que ha assistit presencialment al sorteig, ha recordat que la primera Grossa de Sant Jordi ha estat "un risc, però també un repte". Sobretot, perquè aquestes rifes solen caure en èpoques nadalenques i no en plena primavera.

"La gent ens demanava fer un altre sorteig durant l'any, i vam creure que Sant Jordi era el moment perfecte", ha explicat Espasa. La directora general de Tributs i Joc ha recordat que, des d'un principi, la idea de Loteria de Catalunya era associar el 23 d'abril "al llibre, a la rosa i ara també, a la Grossa".

En total, aquesta primera Grossa de Sant Jordi ha tingut una tirada de 12 milions d'euros (MEUR), dels quals 10 han sortit en paper i els 2 restants, en suport virtual. S'han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79999).

Marta Espasa ha explicat que, durant aquests darrers dies, s'ha notat una empenta en les vendes de bitllets i que l'èxit d'aquesta primera Grossa tindrà continuïtat. L'any vinent, a priori, la directora ja ha avançat que n'hi haurà una segona. I que el lloc escollit per al sorteig repetirà la fórmula d'aquest 2017. "Això ens dona la possibilitat d'anar-la fent arreu de Catalunya", ha explicat.



Els beneficis, al pla d'acollida de refugiats

La Grossa reparteix premis, però el sorteig també té una marcada vessant solidària, perquè destina els beneficis a projectes socials. En aquesta primera Grossa de Sant Jordi, el beneficiari serà el pla català d'acollida als refugiats. "Això ens permet donar un missatge al món, explicant-los la gran capacitat que té el nostre país de ser solidari", ha dit el secretari general de Treball, Afers Socials i Família, Josep Ginesta.

Per al secretari, l'acollida que ha tingut aquesta primera Grossa de Sant Jordi ha fet palès que "davant el risc que significava treure una altra rifa, la gent hi ha donat resposta, ha comprat bitllets i ha demostrat que Catalunya vol ser solidària".

Per la seva banda, l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha agraït a Loteria de Catalunya que hagi escollit celebrar el sorteig al municipi on va caure el primer premi de al Grossa de Cap d'Any. "Ens han transformat el teatre per a la gala; estem molt contents d'haver-la acollit", ha dit.