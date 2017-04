Rebenten a cops de roc l'aparador i roben la caixa enregistradora d'una botiga de Salt

Els lladres han actuat aquest cap de setmana a Salt. Ho van fer en una botiga d'articles per la llar del carrer Major. Els fets van produir-se el dia 23 de matinada, en aquell moment els Mossos van rebre l'alerta que havien rebentat a cop de roc l'aparador del comerç i que havien accedit a dins.

Van fer un parell de forats i trencadissa als vidres de l'aparador de la botiga i van aconseguir entrar a la botiga i el que van fer els lladres és anar directe al botí que volien: els diners. Els delinqüents es van emportar la caixa enregistradora que contenia cap a 150 euros en metàl·lic.

Els responsables de la botiga van presentar denúncia dilluns passat i van manifestar a la policia que el dia abans quan havien plegat i havien tancat el seu comerç del carrer Major tot estava ben normal. I que per tant, el robatori va haver de ser de nit o durant la matinada de dissabte a diumenge.Els Mossos d'Esquadra estan investigant el succés d'aquest cap de setmana al carrer Major i de moment no hi ha detinguts pels fets.

Segon robatori a cops de roc

Aquest no és el primer robatori a cops de roc que té lloc a Salt durant les últimes setmanes. Uns lladres van actuar el 18 de març contra una farmàcia situada al passeig dels Països Catalans. En aquella ocasió els lladres també van rebentar l'aparador a cops de roc durant la matinada i es van emportar l'efectiu de la caixa enregistradora.

Els Mossos d'Esquadra també investiguen si darrere d'ambdós robatoris hi pot haver els mateixos delinqüents.