Llambordes per recordar les víctimes de l'Holocaust

ERC-MES de Girona vol recuperar la memòria dels gironins que van ser deportats a camps de concentració nazis. Per això, ha presentat una moció on demana que l'Ajuntament instal·li llambordins commemoratius davant les cases on van viure les víctimes. De moment en tenen catorze de localitzades, però els republicans confien que aquesta campanya serveixi per donar a conèixer més casos.

Aquests llambordins estan realitzats per l'artista alemany Guten Demning i ja se'n poden trobar a nou països europeus. A Catalunya n'hi ha a Navàs, Igualada i Manresa. La proposta d'ERC-MES és que el consistori contacti l'artista per fer-li l'encàrrec i que pugui venir a Girona per inaugurar la primera llamborda que es col·loqui. Els republicans calculen que l'acte es podria fer el 27 de gener de 2018, Dia de la Memòria de l'Holocaust.

A més, el regidor Pere Albertí ha explicat que l'objectiu és fer també pedagogia entre els estudiants gironins per tal d'inculcar valors com la pau i la tolerància i evitar que situacions com aquestes es tornin a repetir.