4 minuts i mig per buidar la seu de la Generalitat a Girona en cas d'incendi

La seu de la Generalitat a Girona –que s'ubica a l'antic Hospital Santa Caterina– va quedar ahir completament buida de persones quan passaven cinc minuts de dos quarts de dotze del migdia. El motiu és que a dos quarts de dotze va sonar l'alarma de foc a l'edifici. Per desallotjar les prop de 1.000 persones que hi havia a la delegació del Govern es va tardar només quatre minuts i mig, tot i que no es tractava d'un incendi real sinó d'un simulacre. De fet, feia tres anys que no es practicava una evacuació total de la seu de la Generalitat.



El gerent dels serveis comuns de la delegació territorial del Govern català a Girona, Jaume Torrent, va recordar ahir que cada any s'ha de fer un simulacre d'emergències a l'edifici per garantir que compleix el pla d'autoprotecció. Tot i això, va apuntar que no sempre s'ha d'evacuar totalment la seu, ja que l'any passat es va fer un simulacre d'atac de cor. Tot i això, en aquest cas es va optar per practicar una evacuació total, perquè la delegació ha incorporat nous treballadors des de l'última vegada que s'havia fet un simulacre d'aquest tipus.



El simulacre que es va dur a terme ahir, que va ser d'incendi, es va dissenyar amb els Bombers i Protecció Civil. L'acció va consistir a fingir un foc a la primera planta de l'edifici, amb una màquina que simulava un fum real. El mateix fum va fer disparar l'alarma d'incendi de la seu. Els empleats de la delegació no sabien que es faria el simulacre, va subratllar Torrent. Així, en sentir l'alarma, els gairebé 900 treballadors i el centenar de ciutadans que hi havia a l'edifici per tramitar gestions van abandonar-lo i es van dirigir al punt de trobada, situat a la plaça Salvador Espriu.



Pocs minuts després que sonés l'alarma, els Bombers van arribar a la delegació de la Generalitat i van desplegar les mànegues fins a la planta on hi havia el suposat incendi. Al cap de mitja hora, quan s'havia ventilat el fum simulat, els efectius van marxar i els empleats van tornar a la seu. «La valoració és positiva. Desallotjar un edifici amb 1.000 persones no és senzill però en l'evacuació no es va produir cap accident», va remarcar Torrent.