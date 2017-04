Una paleta de colors centra el cartell de Temps de Flors d´aquesta edició

Ara sí que Girona ja està en ple compte enrere per a l'inici de Temps de Flors (13 a 21 de maig). L'institut Santiago Sobrequés va ser l'escenari de la descoberta del cartell de l'edició d'enguany.



Des de fa vuit anys, els alumnes d'aquest centre que estudien batxillerat artístic són els qui fan les propostes i un jurat és qui escull el vencedor. Enguany ha estat Pep Gelis i Blanco, estudiant de batxillerat de divuit anys, amb una proposta que inclou una paleta de colors amb motius florals al centre d'un fons blanc. A la part inferior hi ha diferents tons d'aquarel·la.





Sorpresa a mitges



Tot i que havia de ser una sorpresa per a tothom i que es conegués el guanyador quan es destapés el cartell, molts dels presents coneixien l'obra guanyadora unes hores abans. S'havien penjat als fanals dels carrers de l'entorn de l'institut hores abans.



El director del centre educatiu, Joan Cumeras, va mostrar-se satisfet perquè l'acte de descoberta del cartell que elaboren alumnes del seu institut sigui el tret de sortida de la presentació de Temps de Flors.



L'alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar «l'orgull que un cartell que reflecteix un esdeveniment tan important de Girona hagi sigut dissenyat des d'un centre educatiu, ja que corrobora aquesta vocació de ciutat educadora que tenim».



Marta Madrenas va posar de manifest la combinació de la tradició que representa un esdeveniment que ja té 62 edicions amb la modernitat que suposen les idees dels joves que participen al concurs per confeccionar el cartell.



Finalment, el jove que ha guanyat el concurs va explicar que estava molt «satisfet de formar part del Girona, Temps de Flors amb aquest cartell en què he combinat un símbol de l'art, com és la paleta de colors, i les flors i que vol significar l'esclat de vida que porta aquest esdeveniment a la nostra ciutat». Pep Gelis va explicar que l'any passat, juntament amb altres companys, ja va participar en un projecte floral per Temps de Flors.



Enguany, com a novetat, es van donar a conèixer unes altres tres propostes destacades de tres alumnes, que han estat considerats com a finalistes. Es tracta de Beth Fradera, Carla Jou i Ignasi Vayreda.