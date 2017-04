Pinten els canvis viaris a l'entorn de la plaça Marquès de Camps

L'entorn de la plaça Marquès de Camps de Girona patirà a partir d'avui diferents treballs i restriccions en el trànsit relacionats amb les obres del carril bici del carrer Santa Eugènia. Fruit d'aquests treballs hi haurà dos canvis vinculats a la circulació. Primer, a la plaça Marquès de Camps es faran les modificacions de la prioritat entre els vehicles procedents de la Gran Via de Jaume I i els que procedeixen de la carretera Barcelona. En segon terme, se senyalitza un nou pas de vianants a la Gran Via de Jaume I regulat amb un semàfor, que estarà operatiu a partir del 2 de maig i que enllaçarà directament amb el carrer Nou.



Les tasques d'asafaltatge es faran avui al matí i la pintura de les marques viàries que afectin la circulació de vehicles es faran a la tarda. D'aquesta manera, segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, s'aprofita el cap de setmana, amb menys cotxes, per treballar a la carretera i no generar tantes afectacions. El 2 de maig es pintaran les marques viàries als trams de carril bicicleta segregats, que estan a la calçada.



L'empresa encarregada d'executar els treballs a l'asfaltatge és EPSA i els treballs de pintura els executa Crossbassa.