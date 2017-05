Girona licita la neteja de grafits al Barri Vell per 139.500 € a l´any

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació el contracte per netejar els grafits del Barri Vell i rodalies per un import màxim de 139.563,75 euros anuals (IVA inclòs). El contracte, però, serà per dos anys, prorrogable fins a quatre. L'empresa adjudicatària s'haurà d'encarregar de netejar els grafits i publicitats adherides a les façanes, paviment i elements de mobiliari urbà del Barri Vell, Pedret, Vista Alegre i Eixample Nord. Com que el contracte serà per dos anys, el pressupost de licitació és de 279.127,49 euros, IVA inclòs. L'empresa també haurà de retirar elements com teranyines, pols o deposicions que hi pugui haver. En els darrers anys, s'ha encarregat de fer-ho el grup Èxit, que va guanyar el concurs públic l'any 2013. A la resta de barris, són les brigades municipals les que s'encarreguen de netejar tots aquests elements.

Les pintades anònimes que embruten les parets i el mobiliari urbà són des de fa anys un problema per a la ciutat, ja que malmeten l'entorn i degraden les façanes. Per això, l'Ajuntament de Girona contracta des de fa temps una empresa que els elimini sense fer malbé les façanes. Per aquest motiu, per a cada tipus de façana s'ha de fer servir una tècnica específica.

Cada dia, l'empresa adjudicatària del servei haurà de fer una inspecció visual de les zones que té encarregades per localitzar pintades i altres elements de contaminació visual, com cartells o adhesius. A banda de fer un pla per retirar-les, haurà de passar un informe mensual al consistori amb fotografies de la feina realitzada.

L'any 2013, l'Ajuntament va adjudicar aquesta tasca al Grup Èxit, que va fer la millor oferta econòmica. D'aquesta manera, va aconseguir reduir els 200.000 euros que s'havien estat pagant anualment per la neteja de grafits fins a 136.347 (IVA inclòs), rebaixant en 60.000 euros el preu de licitació que havia posat el consistori.