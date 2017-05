Girona nega problemes amb els veïns per l'augment dels pisos turístics a la ciutat

L'any 2013 hi havia 31 habitatges d'ús turístic donants d'alta al registre de l'Ajuntament de Girona. Actualment, la xifra s'ha multiplicat gairebé per 12 i arriba als 365. Això genera inquietud entre els veïns, especialment els del Barri Vell on es concentren la majoria d'apartaments turístics. Des del consistori, però, neguen que hi hagi problemes amb els veïns i afirmen que no els consten queixes.

La regidora de Turisme, Glòria Plana, apunta que el creixement ve per un major control per part de la Generalitat que ha fet que aflorin molts pisos que, fins ara, eren il·legals. "No podem parlar d'alarma ni de que el tema s'estigui desbordant", manifesta .

Plana també diu que no es pot traslladar el "problema" que té Barcelona a la realitat de la capital gironina. La regidora recorda que treballen en un Pla estratègic de Turisme que els haurà de dir "amb dades objectives" quina és la xifra adient de pisos turístics a la ciutat. Aquest pla ha d'estar enllestit a finals d'any.

Dues associacions de veïns van organitzar la setmana passada una reunió per debatre i exposar els dubtes que els generen la proliferació de pisos per a turistes, sobretot a la zona del Barri Vell. Aquesta fórmula d'allotjament ha augmentat notablement a la ciutat en els darrers anys.

La Generalitat va regular aquest tipus d'habitatges l'any 2012 i obliga els propietaris d'habitatges destinats al turisme a donar-los d'alta a un registre, pagar una taxa (es paga només un cop) i tributar els beneficis que treguin de la seva explotació.

De fet, segons assegura la regidora de Turisme, des del 2014 el Barri Vell ha guanyat veïns. "Ningú ha de deixar casa seva pel tema dels pisos turístics", manifesta la regidora, que assegura que s'està generant una alarma injustificada i motivada "només per alguns veïns". "A l'ajuntament no ens consten queixes per aquest tema", afegeix.

La responsable de Turisme, a més, assegura que aquells que comparen la situació de Girona amb la de Barcelona "s'equivoquen". "Si es vol traslladar el problema de Barcelona a Girona això no és cert", afegeix.



A l'espera del Pla estratègic de Turisme

El consistori ha impulsat lar redacció d'un Pla estratègic de Turisme que ha de fer una diagnosi de la situació actual i proposar unes conclusions. Actualment, s'està en procés de seleccionar l'empresa encarregada d'elaborar-lo, amb la intenció que estigui llest a finals d'any. Entre d'altres coses, aquest document haurà de determinar si la quantitat de pisos turístics que hi ha a la ciutat és adequada o no. I en cas que no ho sigui, proposar mesures.

"Nosaltres volem treballar amb dades objectives i el pla estratègic ens haurà de determinar si ens estem passant o no de la xifra correcta", ha declarat la regidora. Plana reconeix que, a banda dels apartaments legals, també saben que n'hi ha que no ho són. "És veritat que no tots són legals, haurem de mirar quins són però qui té la competència per sancionar és la Generalitat", apunta.

La regidora considera que Girona té poques places hoteleres i que, per tant, comptar amb una xifra "raonable i controlada" d'apartaments turístics legals és una bona alternativa. "Si la ciutat és bonica i atractiva és normal que vingui gent a visitar-la", assenyala. Tanmateix, afirma que la voluntat de l'ajuntament és que el Barri Vell conservi la seva essència i que "no es converteixi en un parc temàtic".

Tot i negar que hi hagi cap problema, la regidora s'ha mostrat oberta a reunir-se amb veïns i d'altres agents turístics que estiguin neguitosos per aquest tema.

Text