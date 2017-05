El centre cívic de Pedret té goteres i problemes d'il·luminació i de calefacció

El centre cívic de Pedret té diversos problemes que dificulten el desnvolupament normal de les activitats. El teulat està malmès i això ha generat en goteres cada cop que plou. A més, hi ha problemes d´il·luminació i de calefacció. Aquest fet ha provocat que des de fa un temps algunes de les activitats s´estiguin fent al centre cívic del Pont Major.

El mal estat de l´equipament municipal ha posat en alerta la CUP. La formació ha demanat explicacions al govern gironí per l´estat del centre cívic i per la «deixadesa i manca de manteniment» de l´edifici per part del consistori. Segons els cupaires, l´estat de l´equipament «en els darrers anys ha posat en risc la seguretat a l´interior del centre cívic», i per això al proper Ple municipal demanarà al govern que assumeixi responsabilitats i garanteixi solucions amb la màxima celeritat.

Al febrer es va produir el despreniment d´un tros de cornisa de la façana, segons la CUP. Arran d´això, els cupaires exposen que el govern va estar a punt de tancar el centre cívic, i va anunciar l´inici immediat d´unes obres de reparació. Malgrat tot, «aquestes obres no van dur-se a terme, i fins la setmana passada, passats dos mesos i mig, els operaris no van començar-hi a treballar», denuncia. Per això, la CUP ha reclamat explicacions «per la mala gestió d´aquesta problemàtica», i ha demanat per quin motiu s´ha trigat anys a posar remei als «dèficits de manteniment» de l´edifici. En aquest sentit, la formació ha denunciat que la «lentitud i la desatenció dels problemes de degoters provocarà un augment del cost de les obres, i ha criticat el greuge i el menyspreu que suposa cap a les persones i entitats que fan activitat al centre cívic la manca d´actuació durant tot aquest temps».



La resposta del govern

El regidord´Urbanisme, Joan Alcalà, ha lamentat la crítica que la CUP, hi ha assenyalat que el grup sap que l´equipament està en obres des del 24 d´abril. També ha indicat que es va decidir tancar part del sistema elèctric perquè els endolls estan a prop de terra, ja que amb l´aigua de les goteres es podria provocar algun accident.

Alcalà ha explicat que l´empresa, construccions Aurich va ser l´escollida de tres pressupostos presentats per fer les reparacions i que un cop van obrir el teulat van veure que els treballs eren més costosos del que havia pressupostat l´Ajuntament i va renunciar. Inicialment, uns 35.000 euros.

Aquest augment del cost de l´obra va obligar l´Ajuntament a obrir un nou procediment de contractació i es va adjudicar de nou a la mateixa constructora, per uns 53.000 euros. Tot i que estava previst que reiniciessin els treballs el 18 d´abril, l´empresa va demanar uns dies de marge per acabar un altra obra. Finalment, va iniciar les tasques el 24 d´abril. Precisament, l´endemà, Alcalà es va reunir amb veïns i usuaris del centre, alguns molt enfadats, per exposar-los la situació. Tot i que l´empresa té uns dos mesos per executar els treballs, Alcalà creu que en cinc setmanes, des del 24 d´abril, en farà prou per enllestir les tasques.