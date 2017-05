Condemnen a tres anys de presó un home que en va apunyalar un altre al Pont Major

L'Audiència de Girona ha condemnat a tres anys de presó un home per una temptativa d'homicidi, per intentar matar un altre individu, al barri de Pont Major de Girona. L'autor dels fets, Juan José Sánchez, ha reconegut que el 29 de gener del 2016 va apunyalar un home després de coincidir amb ell. La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per imposar aquesta pena al condemnat, que tampoc es podrà apropar 200 metres a la víctima en un període de quatre anys i que l'haurà d'indemnitzar amb més de 7.500 euros.

L'Audiència també ha resolt aquest dijous que Sánchez, que es trobava en presó provisional des que van succeir els fets, queda lliure. El tribunal ha suspès el compliment de la reclusió sempre que el processat no cometi cap altre delicte mentre dura el temps de condemna i segueixi un tractament de desintoxicació de les drogues.