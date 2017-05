ERC reclama que el govern «no giri l'esquena al problema de pisos turístics»

La portaveu d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona, Maria Mercè Roca, s'ha mostrat «sorpresa» per les declaracions del govern sobre la proliferació dels pisos turístics a la ciutat, que ha negat que sigui un problema. Segons Roca, que aquest tipus d'apartaments s'hagin multiplicat per 12 en els darrers quatre anys, passant de 31 l'any2013 a 365 en l'actualitat «denota un creixement descontrolat on el govern no pot restar de braços plegats». Tot i que reconeix que una part d'aquests pisos han aflorat gràcies a un major control per part de la Generalitat, «no és el cas de tots ells, i tampoc contempla els pisos que actualment es destinen a usos turístics i estan en situació irregular», fet que, segons la regidora, si els comptabilitzéssim augmentaria encara més la xifra total.



En aquest sentit, la portaveu republicana ha recordat que el seu grup va pactar amb el llavors alcalde Calrs Puigdemont la confecció d'un Pla Estratègic de Turisme i també d'un Pla Local d'Habitatge, que havien d'estar enllestits al setembre de 2016. «Ha passat quasi un any i encara no s'ha adjudicat l'encàrrec de cap dels dos plans», ha criticat Roca. Per la portaveu d'Esquerra, aquests són «instruments que han de servir per ordenar i controlar l'activitat turística a la ciutat, i per mitigar l'impacte del lloguer turístic al mercat de lloguer residencial».



Roca advoca per «trobar l'equilibri entre residents i visitants», i ha denunciat que «fiar-ho tot a les inèrcies del mercat, sense planificació, ens pot portar a llarg termini a situacions indesitjables». En aquest sentit, s'ha referit a que "el govern de Girona no té un projecte sobre com ha de ser el Barri Vell-Mercadal».