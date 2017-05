Un jove intenta agredir sexualment una noia quan corria per les Deveses de Salt

Una noia ha denunciat als Mossos d'Esquadra que van intentar violar-la mentre feia 'footing' per les Deveses de Salt. L'agressió va tenir lloc aquest dimecres pels voltants de dos quarts de nou del vespre. La noia, que té 35 anys, estava corrent quan un altre jove la va començar a seguir. Ella se'n va malfiar i va demanar-li que la deixés en pau, perquè va veure que vestia texans i no mantenia un ritme constant. Però de sobte, l'individu se li va abraonar, la va empènyer cap als arbres i se li va posar al damunt. Mentre intentava forçar-la, la noia va provar de treure-se'l de sobre i va començar a cridar. El jove va fugir corrents en veure que hi havia gent que s'apropava. A la denúncia, la noia el descriu com un noi d'una vintena d'anys, de procedència marroquina, amb els cabells curts i les dents una mica separades. La policia ha obert una investigació i treballa per localitzar-lo.

Segons recull la denúncia interposada davant dels mossos, l'intent de violació va tenir lloc poc abans de dos quarts de nou del vespre. La noia, que té 35 anys i és veïna de Salt, havia sortit a córrer per la zona de les Deveses quan va adonar-se que un jove l'estaria seguint.

La noia va malfiar-se'n, perquè va veure que ell no mantenia un ritme constant. A més, en una intersecció, va adonar-se que portava uns texans estrets, en comptes de roba d'esport. Segons relata la jove, va cridar-li que el deixés en pau, va apujar el ritme i va intentar modificar el recorregut, per apropar-se a zones per on passa més gent.



Cap a una zona arbrada

Però no va ser-hi a temps. De sobte, segons consta a la denúncia, el desconegut se li va abraonar, la va empènyer cap a una zona arbrada i se li va ajaure al damunt. Allà, va dir-li que callés o la mataria. La noia va començar a forcejar amb l'agressor, a cridar i a colpejar-lo per desempallegar-se'n. Com que va veure que s'apropava gent, va cridar més fort i el jove va fugir corrents.

Aquest matí, ella ha anat a visitar-se al metge i després ha anat fins a la comissaria per presentar denúncia. Allà, hi descriu l'agressor com un jove de procedència marroquina, d'uns 25 anys i cabells curts. A més, precisa que anava afaitat i que, com a tret distintiu, tenia les dents una mica separades. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació al voltant dels fets i treballen per localitzar l'agressor.