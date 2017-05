Un nou hospital a la ciutat de girona?

No fa gaire que soc pare, i des de llavors la meva percepció sobre la vida va canviant. Deixes en un segon pla les activitats centrades en un mateix i centres el teu dia a dia en el teu fill, en el benestar de la teva dona i en la bona salut de la família.



La salut és fonamental per a les famílies, i per tant, tots els ciutadans volem un bon servei sanitari allà on vivim.



L'actual Hospital Dr. Josep Trueta és l'hospital de referència a bona part de la província de Girona. La nostra és una província molt gran i on gairebé tothom depèn de l'hospital de la capital gironina. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha empipat amb el conseller Comín perquè se senten rumors que el nou hospital Trueta potser no serà dins del terme municipal de Girona. Però, realment és important que el nou Trueta estigui ubicat a la ciutat de Girona? No creuen que és més important un bon servei assistencial? Que no tingui llits als passadissos? On els familiars dels malalts no hagin d'esperar hores i hores sense saber absolutament res dels seus malalts?



És obvi que es necessita una nova ubicació per a la construcció del nou hospital Trueta, però qui s'ha d'encarregar d'escollir aquesta nova ubicació?



Crec fermament que aquesta nova ubicació s'ha d'escollir mitjançant un informe tècnic, un informe que elaborin uns tècnics experts, un informe que ens digui quina ha de ser la millor ubicació per al nou hospital, i sobretot, la millor ubicació per a poder oferir el millor servei que els gironins es mereixen al menor cost i per tant, per oferir el servei més òptim possible.



Des de Ciutadans creiem que és imprescindible assegurar la neutralitat, la objectivitat i sobretot evitar qualsevol ordre política, per tant, els tècnics del Departament de Salut i no pas Marta Madrenas, són els que han d'assegurar-se que es construeixi el nou Trueta on toca i no que aquesta decisió sigui presa per l'equip de govern de torn.



El proper hospital de referència a la província de Girona s'ha de construir pensant en el futur d'aquesta i sobretot en les necessitats que tenim tots i cadascun dels gironins i gironines i no pas pensant on es pagaran els impostos municipals.