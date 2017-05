La nova estació d'autobusos es posarà en marxa dimarts

La nova estació d'autobusos de Girona entrarà en funcionament dimarts que ve. Les instal·lacions estan situades a l'estació intermodal soterrada de la línia d'alta velocitat, al parc Central, i s'hi accedirà a través de la mateixa entrada a l'estació del TAV. Les obres de la nova estació han estat executades per la Generalitat i han tingut un cost d'uns vuit milions d'euros.



L'Ajuntament ha organitzat aquest dissabte una jornada de portes obertes a l'equipament per tal que els interessats puguin conèixer aquest nou espai. El dia abans, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, inaugurarà l'estació.



La jornada es farà de les deu del matí a les dues del migdia. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública , Joan Alcalà, ha ressaltat que la nova estació significarà «una millora important en el servei per als ciutadans que es desplacen a través d'aquest mitjà».



L'estació té una superfície de 14.657 metres quadrats, que es reparteixen en les andanes (prevestíbul i central), la sala d'espera (climatitzada i aïllada del soroll de les andanes), el vestíbul, els vials de circulació dels autobusos, les andanes i les taquilles. Hi haurà 24 andanes per als serveis regulars i 3 per al propi funcionament de l'estació. També hi haurà deu taquilles per als operadors i una per a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona (ATM) i la Girocleta.



Actualment l'estació té vuit operadors amb línies regulars: 5 de nacionals (Ampsa, Barcelona Bus – Sagalés, Eix Bus, Sarfa i Teisa) i 3 d'internacionals (Eurolines, Linebus i Ouibus). També hi operen companyies internacionals que uneixen diferents punts del continent europeu i el nord de l'Àfrica. La nova estació obrirà cada dia de l'any de les 5.45 a les 23.00 hores.