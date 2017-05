El Shopp Out obre portes amb una gran afluència de públic

El Shopp Out de la Fundació Ramon Noguera ha obert les portes a les 10 d´aquest matí amb èxit de visitants. L´afluència de públic ha estat contínua durant les primeres hores. Des d´avui i fins diumenge, la que és la iniciativa de shopping social més rellevant de l´Estat, estarà instal·lada al polígon Mas Xirgu de Girona. En aquesta novena edició, decorada amb motius florals i primaverals, es pot gaudir de descomptes de fins el 70% d´una quarantena de marques de moda. També hi ha zones de restauració i activitats per a tots els públics. Un dels valors afegits de la iniciativa és que el 5% de les vendes que es fan durant el Shopp Out es destinen a impulsar projectes socials de la Fundació.

Pel que fa a les firmes de moda, aquesta edició compta amb noves incorporacions. Es tracta de la marca juvenil de roba i complements Kaotiko i la marca de roba de dona Messcalino que se sumen a les següents: Bernie Mev, Bissú, Boxley, Canada House, Castañer, Codigo Basico, Diesel, Eurekakids, Freequent, Fyord, Geographical Norway, Geox, Gerome, Javier Simorra, Lacoste, lafundació, LTB Jeans, Mi&Co, Mon Marcel, Mus&Bombon, Pepe Jeans, Petrol Industries, Piu et Nau, RAW, Sita Murt, SkunkFunk, Stonefly, Superdry, Sunglass Hut, Textura, Timberland, Toni Pons, US Polo ASSN i Vans.

Per tal que els visitants puguin gaudir d´una jornada sencera al Shopp Out, també hi ha programades diverses activitats lúdiques en el mateix recinte. Torna el cicle de concerts en directe aquesta vegada a càrrec de Acorde a ti (dijous a les 7 de la tarda), Double Chick (divendres a les 7 de la tarda), Buena Onda (dissabte a les 7 de la tarda) i Madamme Mustash (diumenge a les 12 del migdia). També hi ha una oferta gastronòmica variada en food trucks amb Creperia Maria una crep, Carambola, Bistrovan, Lady Buti, Komo to loko, Llagurt i Bye bye blat amb plats aptes per a celíacs. I, de divendres a diumenge, i adreçats sobretot al públic infantil, hi tindran lloc espectacles teatrals a càrrec de La Minúscula Teatre: Contes de dracs (divendres a 2/4 de 7 de la tarda), Capses i capsetes amb historietes (dissabte a les 12 del migdia), Contes musicats (dissabte a 2/4 de 7 de la tarda) i Cuques i papus (diumenge a les 12 del migdia). A més, l´empresa Món a part-Habitatges bonics es fa càrrec de l´ambientació de la zona infantil i els menuts podran gaudir d´un castell inflable cortesia de Boti-Boti.

Aquests dies previs, per anar fent boca, s´han fet diversos sortejos a les xarxes socials. A més a més, durant el Shopp Out es pot participar en el sorteig d´un sopar al restaurant Les Cols d´Olot.