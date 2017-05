Els sindicats denuncien una manca d'efectius i recursos a la Policia Municipal de Girona

Els tres sindicats amb representació a la Policia Municipal de Girona - UGT, CCOO i CSI-F – denuncien una manca d'efectius i recursos del cos per poder fer la seva feina. Asseguren que l'actual plantilla està fent un "sobreesforç" i que calen 40 agents més per poder assumir l'augment de feina. L'activitat que fan els agents al carrer ha crescut un 22% en els dos últims anys. Per altra banda, també denuncien mancances de material, com ara armilles o fundes d'arma que no tenen prou garanties de seguretat així com la falta d'espai de la comissaria situada al carrer Bacià. Es queixen que l'actual equip de govern –PDeCAT i PSC- no han mostrat fins ara voluntat per solucionar aquesta problemàtica i que treballen "en precari".

En un comunicat, els tres sindicats defensen que cal augmentar la plantilla en 40 agents i que les 5 places amb comissió de serveis que l'Ajuntament va anunciar fa pocs dies no són suficients i que és una mesura de "cara a la galeria" perquè el que es fa és cobrir unes places que han quedat lliures per agents que han marxat a un altre localitat o per baixes laborals. Recorden que l'activitat al carrer del cos ha augmentat un 22% en els dos últims anys i que això representa un "sobreesforç" per la plantilla que, en alguns casos, ha comportat baixes laborals de llarga durada. També denuncien que, davant aquesta falta de personal, s'ha optat per fórmules alternatives per "suplir" tasques policials amb agents cívics, voluntaris o persones condemnades amb treballs en benefici a la comunitat.

Pel que fa a les mancances de material, els sindicats afirmen que no tots els agents disposen d'armilles de protecció amb suficients garanties de seguretat ni fundes d'armes prou segures. Així mateix, també denuncien mancances a la comissaria del carrer Bacià, com és la falta de mesures de seguretat a l'entrada, uns vestuaris amb "deficiències greus" que no compleixen amb els informes de prevenció de riscos laborals o la falta d'espai. Unes circumstàncies, afegeixen, que fins i tot han provocat accidents laborals.

Per tot plegat, els sindicats afirmen que la Policia Municipal treballa "en precari" i que l'equip de govern –PDeCAT i PSC- no ha mostrat voluntat de solucionar aquesta situació al·legant una falta de pressupost. Volen mesures "urgents" per posar fi a aquesta situació.