Arrenca el Shopp Out, les compres amb rerefons social

Els conceptes anar de botigues i contribuir amb una causa social s'uneixen al Shopp Out, que ahir al matí va obrir una edició que dona més protagonisme als usuaris de l'entitat organitzadora, la Fundació Ramon Noguera. Es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual formades en els àmbits de l'hostaleria i l'alimentació que, fins diumenge, atendran el bar principal del recinte.

Les primeres hores del novè Shopp Out, que va arrencar a les 10 del matí, feien preveure que es revalidarà la xifra de 40.000 visitants assolida les dues últimes edicions. Aquesta illa comercial, majoritàriament a l'aire lliure, compta amb una quarantena de marques de moda i ocupa 4.000 metres quadrats al polígon Mas Xirgu, on hi ha la seu i el servei de rentat de cotxes de la fundació.



Bar gestionat per la fundació

A l'eix central, una corona de food trucks envolta taules i cadires a disposició del descans dels compradors. Al seu costat i ocupant un lloc destacat, hi ha el bar gestionat per treballadors de l'organització que, a més de begudes, també serveixen raviolis de pasta fresca de la Fundació Onyar La Selva –que ara s'ha integrat a la Ramon Noguera.

Al perímetre i a l'interior de les naus que conformen les instal·lacions s'estenen les parades comercials i, també, la botiga del Grup Èxit –que aglutina l'empresa d'economia solidària de Càritas Diocesana de Girona, Ecosol, i les fundacions Ramon Noguera i Drissa–, on es poden comprar bicicletes o les bosses fet de material reciclat Alma.

El primer matí de la nova cita del shopping social a Girona va tenir un públic majoritàriament femení i va transcórrer a ritme lent, acompanyat pel sol i d'un fil musical suau que instava a la calma. Per fer aturades, en diferents punts estratègics del recinte s'han disposat bancs de fusta encoixinats, emmarcats per roses de grans dimensions què decoren la mostra d'enguany.



Programació d'oci

Els productes a la venda s'ofereixen amb descomptes respecte del preu original, que en alguns casos arriba al 70%. Però, el més rellevant de la iniciativa és que el 5% de totes les vendes que es facin durant els quatre dies del Shopp Out es destinaran a projectes socials de la Fundació Ramon Noguera. Per la seva banda, els compradors opten al sorteig d'un sopar al restaurant Les Cols, d'Olot.

A banda de les compres i la restauració –que va des d'una creperia fins a plats aptes per a persones celíaques o iogurts–, l'oferta també abasta l'oci. Entre avui i diumenge, es programaran espectacles teatrals infantils a càrrec de La Minúscula Teatre. A més, l'empresa Món a part-Habitatges bonics ha preparat l'ambientació de la zona infantil, on hi ha un castell inflable. Per al públic adult, es manté el cicle de concerts de l'any passat, que ahir a les 7 de la tarda va encetar Acorde a ti; avui hi actua Double Chick, demà Buena Onda i diumenge al migdia, Madamme Mustash.

L'horari d'obertura del novè Shopp Out és de 10 del matí a 9 del vespre, excepte diumenge, que tancarà a les 8.