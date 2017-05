Brugada busca suports perquè el nou Trueta es faci a Salt

Continuen els moviments de fitxes per intentar influir en la decisió sobre on s'ha de construir el nou hospital Josep Trueta: a Girona o a Salt. Després que l'Ajuntament de Girona, amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, al capdavant, hagi reclamat públicament que el nou edifici es quedi a la capital, el doctor Ramon Brugada, cap de servei de Cardiologia del Trueta i el Santa Caterina, ha convocat a tots els caps de servei a una reunió amb l'objectiu de buscar una posició de consens sobre el futur de l'equipament. Fa temps que Brugada defensa que el nou hospital no té per què quedar-se a Girona i es podria fer perfectament a Salt, de manera que amb aquesta reunió intentaria buscar nous suports que refermin aquesta posició. De fet, fa dos anys, els caps de servei ja es van manifestar públiament dient que el nou Trueta s'havia de fer a Salt, al costat del Santa Caterina i incloent-hi també les facultats de Medicina i Infermeria per ubicar-hi així el nou campus de Salut. Tot i això, alguns d'aquells caps de servei han canviat i per tant ara s'han de tornar a reposicionar.

Només un mes després d'haver estat nomenat cap de servei, Brugada ha convocat per a avui al migdia la resta de caps de servei per parlar del Trueta. Segons indica en la convocatòria a la què ha tingut accés Diari de Girona, l'objectiu de la trobada és trobar una posició de consens sobre la ubicació del futur hospital, sobre si el model assistencial ha d'estar integrat o separat i sobre el futur Campus de Salut, que integraria assistència, recerca i docència.

Malgrat que en la convocatòria no es parla de Girona ni de Salt, Brugada ha defensat públicament en diverses ocasions que «no passa res» perquè el Trueta marxi de Girona i es pugui fer a Salt, on ja hi ha l'Institut de Recerca Biomèdica (Idbgi), del qual també forma part. De fet, quan Madrenas va afirmar que Girona no es podia quedar sense un hospital públic de referència, Brugada va piular a Twitter: «O sigui, hospital més petit i sense facultat ni Idigbi? Què en pensem?». Per a Brugada, el més important és que el centre hospitalari estigui ben equipat, tingui uns bons accessos i un bon aparcament. Tot això, ha defensat des de fa temps, és més important que la seva ubicació.

D'aquesta manera, continua viu el debat al territori sobre l'emplaçament del nou Trueta, per al qual encara no hi ha projecte ni data de construcció. Per una banda, Brugada i altres caps de servei defensen l'opció de Salt, igual que ha fet el president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana. L'Ajuntament de Salt no s'ha volgut manifestar públicament per demanar que es faci dins el seu terme municipal, però el cert és que li té espai reservat -en el desenvolupament del sector sud- i sempre ha dit que la decisió ha de ser tècnica i no política.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona va llançar fa uns mesos la proposta d'ubicar-lo en uns terrenys de Domeny, que segons Madrenas són més idonis que l'anterior proposta que havia fet el consistori, al nord de la ciutat. Al costat de Madrenas s'han posicionat, de moment, dos sindicats: CCOO i el Sindicat d'Infemeria, mentre que UGT creu que la ubicació no és important. Fa poques setmanes, Madrenas va fer públicament una crida al conseller de Salut, Antoni Comín, per reclamar-li que l'equipament es quedi a la ciutat.