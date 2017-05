L´àrbitre de Sarrià rectifica i diu que va ser una agressió

L'àrbitre del partit de futbol sala celebrat dissabte passat a Sarrià de Ter ha canviat la seva versió dels fets. Malgrat que inicialment va reflectir a l'acta que havia estat una baralla entre dos equips -els Imperdibles i el Font de la Pólvora FC-, ara ha exposat que tres jugadors de Font de la Pólvora van sortir corrent del jugador dels Imperdibles per agredir-lo fora del pavelló, i que ell només es va intentar defensar-se del que hagués pogut ser una pallissa molt més gran.

Per això, tal com ha comunicat l'Associació Catalana de Practicants de Futbol Sala de Girona a l'Ajuntament, tant l'àrbitre del partit com tots els àrbitres del col·lectiu consideren que s'hauria d'excloure de la lliga sarrianenca els jugadors de l'equip de la Font de la Pólvora, mentre que la sanció per al jugador dels Imperdibles s'hauria de limitar a dos partits. D'aquesta manera, l'Associació mostra el seu desacord amb la decisió municipal, que havia determinat que s'expulsessin els quatre jugadors -tres del Font de la Pólvora i un dels Imperdibles- al considerar (d'acord amb la primera acta arbitral) que s'havia produït una baralla. Els jugadors dels Imperdibles consideren que l'àrbitre va redactar la primera acta sota coacció i pressionat pels jugadors de l'equip contrari.

Diari de Girona ha intentat posar-se en contacte amb el regidor d'Esports de Sarrià, Josep Maria Santiago, però no ha estat possible.