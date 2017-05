La lliga de futbol sala de Sarrià fa fora quatre jugadors per una baralla

Una baralla entre dos equips en un partit de futbol sala de la lliga amateur de Sarrià de Ter ha acabat amb quatre jugadors d'ambdós equips expulsats del torneig: un de l'equip anomenat Imperdibles i tres de la formació rival, que era de Font de la Pólvora (Girona). Els Imperdibles, però, no estan d'acord amb aquesta decisió -presa a partir de l'acta de l'àrbitre-, i han decidit abandonar el torneig. En un comunicat que han enviat a tots els equips i també al principal responsable de la lliga, el regidor d'Esports de Sarrià, Josep Maria Santiago, denuncien la «permissivitat» d'aquesta lliga amb la violència i l'acusen d'«incompetència» i «manca de valors esportius».

Segons diuen els membres dels Imperdibles, no va ser una baralla, sinó una agressió en tota regla, ja que tota la banqueta rival, diversos jugadors de camp i públic van anar a agredir el seu jugador, que va patir diverses ferides i hematomes, tal com es veu en la fotografia que han fet pública. D'altra banda, asseguren que els jugadors de Font de la Pólvora van coaccionar l'àrbitre a l'hora de redactar l'acta. En aquest escrit, assenyalen també que cap dels seus jugadors va insultar ni agredir ningú, sinó que només van rebre cops intentant separar i aturar els agressors.

En canvi, el regidor sarrianenc assegura que, segons queda reflectit en l'acta arbitral, es va tractar d'una baralla començada precisament pel jugador dels Imperdibles i que per tant han decidit aplicar el mateix reglament per a tothom: fer fora tots els implicats a la baralla. «Tenim tolerància zero a la violència», ha asenyalat Santiago.

Fins al lloc dels fets es van persentar els Mossos d'Esquadra, tot i que quan van arribar la batussa havia acabat i ningú va presentar denúncia.