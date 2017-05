Un pianista de Girona acumula quaranta actes policials per excés de soroll

La policia municipal de Girona ha aixecat quaranta actes. Hi ha dos decrets d'alcaldia i una recomanació del Defensor de la Ciutadania perquè es prenguin mesures i hi ha multitud de comprovants sonomètrics que certifiquen que un veí de Girona toca el piano massa alt. Més del que autoritzen totes les normatives municials i catalanes. És cada dia. Quatre hores . De les quatre de la tarda a les vuit del vespre. Set dies a la setmana. De dilluns a diumenge. Malgrat tots els requeriments, el so del piano al carrer Bisbe Sivilla, segueix torturant els residents dels habitatges més propers.

El 12 d'abril, el Defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente, demanava a l'Ajuntament algun tipus d'intervenció amb "celeritat" per evitar que continui la situació actual, "si cal la corresponent autorització judicial per aplicar mesures cautelars com el precinte del piano o altres mesures apropiades". Llorente certifica l'"actitud incívica" i "la mala fe i la contínua actitud incomplidora del pianista en qüestió, avalada pels seus propis pares i consentida pel mateix propietari de l'habitatge". Un testimoni ha explicat a aquest diari que el pianista fins i tot crida pel cel obert per burlar-se de les queixes.

Ramon Llorente (Defensor del Ciutadà): «Hi ha mala fe i una contínua actitud incomplidora del pianista, avalada pels seus pares i consentida pel propietari de l'habitatge»

Les queixes venen de molts mesos enrera. Davant la desesperació perquè el propietari del piano no feia cas a les peticions veïnals, van decidir posar-se en mans de l'advocat Mateo Saiz. I van passar a deixar constància per escrit de totes les queixes. El que eren intuicions es van anar confirmant. Hi ha afectats on se superen en 18 els decibles permesos a l'interior del seu habitatge. I en altres sis decibels, per uns veïns que ja pateixen des de fa nou anys els sorolls de les obres del Parc Central.

El 18 de gener l'advocat dels veïns afecats havien denunciat els fets a l'àrea de sostenibilitat de l'Ajuntament. L'endemà a Seguretat Ciutadana. El 2 i el 20 de febrer havien sortit de l'Ajuntament dos decrets d'alcaldia on es manava al pianista que "de forma immediata s'abtingui totalment de tocar el piano en les condicins actuals".

L'ajuntament l'ha instat a deixar de tocar el piano en les condicions actuals i li ha recordat que causar sorolls que superin els límits establerts es pot sancionar amb fins a 300.000 euros de sanció

Se l'informava que hi havia alternatives per mitigar el soroll tals com l'ús del pedal de sordina dels pianos verticals, l'ús d'auriculars en piano electrònic o la insonorització de l'habitació on es toca l'instrument. Fins i tot se li va recordar que no atendre els requeriments municipals i causar sorolls que superin els límits establerts pot contemplar sancions que poden anar des dels 900 fins als 300.000 euros.

L'Ajuntament va intentar fer una mediació per intentar aturar l'actuació diària del pianista en aquelles condicions molestes per la resta de veïns. El consistori va oferir solucions perquè el pianista pugui seguir fent la seva teràpia de tocar el piano, però en espais que no molestin els veïns. Però ell s'hi ha negat reiteradament a aquesta oferta i a posar altres remeis com ara la insonorització de l'habitació.

Els veïns estan cansats de la situació que suporten des de fa molts mesos i que pateixen a diari. No entenen que l'Ajuntament no hagi estat prou contundent per solucionar el conflicte i que no hagi atès a la recomanació del Defensor de la Ciutadania. I esperen no haver de traslladar el conflicte als jutjats.

"Considerant que no és admissible que quan una persona, emparant-se amb un diagnòstic mèdic, abusi de la paciència dels veïns, tot infringint les normes i perjudicament greument el dret a la initimitat i el descans dels altres" i "considerant que les normes de cinvivència s'hhan de respectar i que la seva infracció s'ha de corregir i sancionar degudament", el Defensor deixa clar que "quan de la conducta infractora es deriven conseqüències negatives per a la salut i intimitat d'altres persones, l'administració competent ha d'actuar amb la màxima diligència, eficàcia i celeritat, adoptant les mesures adients per evitar que el mal continuï i que posin fi a l'actuació incívica", sentencia. Pels veïns però, l'Ajuntament no ha estat ni és prou ràpid.