Els tres sindicats denuncien una manca d'efectius i recursos a la Policia Municipal

Els agents de la Policia Municipal de Girona tornen a la càrrega en les seves demandes de millores laborals. A principis d'any, el nou cap de la policia, Joan Jou, reclamava més agents a la plantilla davant de les autoritats locals. I ara a aquesta reivindicació s'hi han afegit els tres sindicats policials (UGT, CCOO i CSI-F) en un comunicat conjunt. En el document, denuncien que «Girona no és una ciutat segura a causa de la manca d'efectius i recursos del cos de la Policia Municipal». En concret, apunten que a la plantilla, formada per 137 agents, hi falten uns 40 policies.

Les dades no es diuen a la babalà: Recorden que «les recomanacions actuals de ràtio de policia són d'1,7 policies per cada mil habitants en l'àmbit estatal, i de 2,1 en l'àmbit europeu, mentre que la ràtio actual de la policia municipal de Girona no arriba als 1,3».

En aquest sentit, assenyalen que la mateixa alcaldessa, Marta Madrenas, ha posat de manifest que «en els dos últims anys, les activitats a la ciutat de Girona han augmentat en un 22%.» Aquest increment va motivar que els sindicats «intentéssim negociar durant dos anys sense èxit, la correcció de les mancances derivades de l'increment d'activitat». Exposen que això ha suposat un «sobreesforç» per la plantilla que, en alguns casos, ha comportat baixes laborals de llarga durada. També denuncien que, davant la falta de personal, s'ha optat per fórmules alternatives per «suplir» tasques policials amb agents cívics, voluntaris o persones condemnades amb treballs en benefici a la comunitat. Amés, apunten que «continuem treballant de manera unipersonal quan totes les policies de Catalunya tenen clar que, les patrulles, han de ser de dues persones».

Pel que fa a les mancances de material, els sindicats afirmen que no tots els agents disposen d'armilles de protecció amb suficients garanties de seguretat ni fundes d'armes prou segures. Així mateix, denuncien mancances a la comissaria del carrer Bacià, com és la falta de mesures de seguretat a l'entrada, uns vestuaris amb «deficiències greus» que no compleixen amb els informes de prevenció de riscos laborals o la falta d'espai. Unes circumstàncies, afegeixen, que fins i tot han provocat accidents laborals.



La resposta de l'Ajuntament

La tinenta d'alcaldia de Seguretat, Sílvia Paneque, ha admès aquests dèficits a la plantilla i a l'edici de la comissaria. Paneque ha afirmat que «comparteix» les reivindicacions dels sindicats i que l'actual plantilla «és insuficient». Per això ha exposat que des de l'Ajuntament estan fent un «esforç» per intentar millorar aquest situació, tal com la mateixa representant va informar també durant la Diada de la Policia de fa uns mesos.

En aquest sentit, ha dit que s'ha obert un concurs per contractar tres nous agents aquest any. I l'any vinent se n'ha previst contractar tres més. De cares al 2019, tres altres. Seran com a mínim nou agents més, doncs en tres anys. I segons la disponibilitat pressupostària, no es descarta alguna altra plaça. Paneque també ha assenyalat que s'ha convocat cinc places de comissió de serveis, que si bé no signifiquen un increment pel que fa al nombre d'efectius, sí que serveixen per omplir cinc places que ara estaven vacants per baixes de llarga durada o per cobrir agents que estan treballant en altres cossos policials. Per als sindicats això, però, no és «suficient» i respon a una mesura de «cara a la galeria» perquè el que es fa és cobrir unes places que han quedat lliures per agents que han marxat a una altra localitat o per baixes laborals.

Finalment, la regidora de Seguretat ha explicat que ja s'han fet treballs previs al teulat de l'edifici de la comissaria i ja s'ha adjudicat l'obra per fer les tasques de reparació. Respecte als vestuaris, també ha indicat que ja s'han licitat els treballs.