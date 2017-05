Girona exhibeix amb orgull la nova estació d'autobusos

Podia semblar que es tractava d´una jornada de portes obertes inútil. Però la riuada de gent que avui ha visitat la nova estació d´autobusos soterrada del Parc Central de Girona desmenteix aquest pensament. Tot i que la instal·lació es posa en funcionament dimarts, molts gironins han volgut baixar avui a sota terra per copçar com és el nou equipament. Molts destacaven com a virtut la seva intermodalitat, el fet que a tocar hi ha el TAV i el rodalies.

L´estació la va inaugurar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant d´autoritats politiques, policials i de representants veïnals. No va ser fins ahir al matí que durant quatre hores, els gironins interessats van poder veure la magnitud de la nova estació, que abarca des de l´entrada per l´estació del TAV fins a la sortida, amb una rampa que connecta amb la plaça d´Europa. I no han estat pocs els qui hi han anat a fer-hi una passejada i a tirar-s'hi fotos.