L'Ajuntament recorda a Brugada que fer el Trueta a Girona seria més ràpid

L'Ajuntament de Girona ha recordat al doctor Ramon Brugada, cap de servei de Cardiologia del Trueta i partidari de construir el nou hospital a Salt (al costat del Santa Caterina), que aixecar el nou hospital a Girona seria molt més ràpid, ja que els terrenys ja estan urbanitzats. Ahir, Brugada va convocar una reunió amb els caps de servei per consensuar una posició conjunta, amb l'objectiu de fer públic un document durant els propers dies.

Tal i com va publicar ahir a Twitter, Brugada defensa «un campus de salut amb hospital nivell 6 de complexitat». «I molt em temo que només hi cap a Girona-sud», va afegir, el que a la pràctica suposaria ubicar-lo a Salt. «Si hi cap a Domeny, perfecte, però que no ens hipotequin el projecte més important de la Girona del segle XXI per una qüestió urbanística», va demanar també a través de la xarxa social.

L'Ajuntament de Girona, tanmateix, manté que els terrenys de Domeny són els més indicats, i recorda que construir-lo allà permetria aixecar el nou Trueta a mitjà termini, de manera que seria molt més ràpid que aixecar-lo a Salt. Segons la regidora de Salut, Eva Palau, l'Ajuntament de Girona ha vist que la Generalitat pot tenir disponibilitat pressupostària per a fer-lo, i creuen que els terrenys que ells ofereixen compleixen amb tots els requisits necessaris. «Nosaltres no volem un Trueta a llarg termini, sinó que oferim aquests terrenys perquè la Generalitat posi fil a l'agulla i pugui fer el nou hospital el més aviat possible», indica. De la mateixa manera, l'ajuntament gironí s'ha ofert per reunir-se amb tots els caps de servei per explicar-los la seva proposta. «Hem d'anar tots a una perquè el nou Trueta sigui un hospital potent a nivell tecnològic, professional i d'investigació. Ens agradaria que inclogués el campus de Salut, però això depèn de la UdG», indica.



Reunió dels caps de servei

Ahir, els caps de servei es van reunir convocats per Brugada, i en els propers dies faran pública la seva posició. Fa dos anys es van mostrar favorables a Salt, tot i que des de llavors alguns d'aquests caps de servei han canviat i per tal cal buscar una nova posició comuna. L'objectiu és poder presentar ben aviat un document.

D'altra banda, l'equip de govern de Girona ha decidit retirar la moció que tenien previst aprovar en el ple de dilluns per tal de reclamar que el Trueta es fes a la ciutat. L'objectiu és poder acabar d'arribar a consensos amb tots els grups, de manera que la proposta es traslladarà, molt probablement, al ple de juny. De moment, la regidora del PP, Concepció Veray, ja ha manifestat públicament el seu suport perquè l'hospital es quedi a la zona nord de la ciutat.