El PSC de Salt acusa Madrenas d'aprofitar la relació amb Puigdemont perquè el nou Trueta es faci a Girona

El Partit Socialista de Salt ha criticat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a qui acusen de «pressionar» a la Generalitat perquè construeixi el nou Hospital Josep Trueta a la ciutat. Els socialistes asseguren que Madrenas aprofita la seva relació personal amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per influir en la decisió final.

El PSC considera que la ubicació ha de respondre a criteris tècnics i no pas polítics. En aquest sentit valoren que Salt «pot ser una bona opció» on establir el nou centre hospitalari.

En un escrit consideren que la ciutat que aculli el nou Trueta no depèn de «les aspiracions d'una alcaldessa o d'una capital». També critiquen que no facin cas del que «tot el mon mèdic veu normal, que el Trueta es faci a Salt», i lamenten que el conseller de Salut, Toni Comín, no tingui capacitat de decisió.

Nova controvèrsia entre Salt i Girona a l'hora d'ubicar el nou Hospital Josep Trueta. En aquesta ocasió ha estat el Partit Socialista de Salt qui s'ha queixat de les «pressions» que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha fet a la Generalitat perquè esculli els terrenys de Domeny per construir el nou hospital.

En un comunicat de premsa, els socialistes recorden que «no hi ha cap llei» que obligui a situar el nou Trueta a Girona. El text també fa notar que l'Hospital Santa Caterina, ubicat a Salt des de fa anys, compta amb una «plena satisfacció per part dels ciutadans, sense que hi hagi escarafalls per haver d'anar al metge a Salt».

El PSC assegura que sempre han estat «molt prudents» a l'hora de parlar d'on calia ubicar el nou hospital i reivindiquen que la Salt "és una bona opció». «Aquests terrenys no es poden desestimar simplement perquè estan en un altre terme municipal», comenta el comunicat.

Per tot plegat, els socialistes reclamen que una inversió com aquesta, es prengui amb criteris allunyats d'una visió «girocèntrica i provinciana». També han criticat les declaracions on Madrenas assegurava que seria «inacceptable» que Girona fos l'única capital sense un hospital de referència. Una valoració que el PSC considera que «es desmereix per sí mateixa».

El comunicat conclou demanant «fermesa i valentia» a l'equip de govern a l'hora de defensar una postura sobre la ubicació del nou Trueta, que compta amb l'aval dels professionals sanitaris com el Col·legi de Metges de Girona.