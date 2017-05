Veray (PP): «La nova estació és una bona notícia però arriba tard i amb retard»

Les obres de l'estació d'autobusos van començar l'abril de l'any passat i han durat dotze mesos. Cal recordar que la Generalitat volia començar les obres d'aquesta estació entre el 2013 i el 2014 però per manca de pressupost del govern català les tasques no van començar fins l'any passat. Això sí, un cop en dansa, els operaris ja no es van aturar. Aquests entrebancs en l'inici de l'obra van ser aprofitats ahir per la regidora del PP a Girona, Concepció Veray, per posar el dit a la llaga: «La inauguració de la nova estació d'autobusos és una bona notícia però no podem oblidar que arriba tard i amb retard», va etzibar en una entrevista al programa radiofònic Girona ara de FeM Girona. D'aquesta manera deixava palès que si l'Estat i Adif van tard en les obres per reurbanitzar el parc Central, la Generalitat o l'Ajuntament no poden exigir massa més. Ciutadans fa uns dies també va recordar el retard de la Generalitat.



I la plaça d'Espanya?

La representant popular va indicar que «durant massa temps hem viscut una situació de provisionalitat amb l'estació d'autobusos de la plaça d'Espanya». A més, va mostrar la seva disconformitat pel fet que «encara no s'hagi pres una decisió sobre què es farà amb la plaça d'Espanya». «Em preocupa el retard amb què es planteja el futur d'aquells espais de la ciutat que quedaran alliberats, l'equip de Govern per ara no ens ha plantejat cap projecte ni cap alternativa ni ha posat sobre la taula obrir aquest debat i aquest concurs d'idees», va dir.

La CUP va fer una valoració similar. Va criticar «la indefinició en relació amb el futur de la plaça d'Espanya». Els cupaires van recordar que al pla de govern hi ha previst fer un procés participatiu per definir el futur de la plaça. La formació va exigir que es tiri endavant aquest procés i que el govern acceleri els tràmits per fer possible la rehabilitació de la plaça amb la màxima celeritat. També preveuen fer un prec al Ple municipal de dilluns per reclamar un canvi de nom de la plaça.

La CUP també va manifestar la seva preocupació per l'augment de les emissions contaminants a l'entorn de la plaça d'Europa com a conseqüència de la nova estació. En aquest sentit, va reclamar que es garanteixi que les emissions no superin els límits permesos. Els cupaires, a més, van demanat conèixer quines implicacions tindrà per a la mobilitat a l'entorn de Sant Narcís. Finalment, van lamentar que l'accés a la nova estació només es pugui fer per la banda de la carretera de Barcelona, i que no hi pugui accedir-s'hi des de la plaça Europa. Ho van qualificat de «nou greuge» per al sofert veïnat de Sant Narcís.