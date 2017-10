Temps de Flors 2017: Els muntatges imprescindibles

La revista oficial de Temps de Flors ha fet una selecció dels deu imprescindibles per visitar (les imatges que acompanyen al text corresponen a altres edicions de Temps de Flors)

1. Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau Evocador



Conjunt romànic conformat per un antic monestir benedictí (s. XII) del qual resten l´església de Sant Pere de Galligants, el claustre i la capella de Sant Nicolau, que conformen un marc incomparable per a la unió d´art, modernitat i tradició. La capella funerària de Sant Nicolau, d´insòlita elegància per les petites proporcions i el seu triple absis, presenta diverses escultures, poètiques, contundents i un caràcter orgànic que es vinculen amb l´ornamentació floral i vegetal i fusionen la tradició amb l´art contemporani.

2. Plaça dels Jurats

Des de la plaça de Sant Pere de Galligants, un encantador pont que travessa el riu Galligants ens condueix fins als porxos de la plaça dels Jurats. Situada a l´avantsala del cor del Barri Vell, aquesta petita plaça ens descobreix el projecte Rosa dels vents i penell, que s´inspira en la primera carta nàutica que dibuixa una rosa dels vents, l´Atles català d´Abraham Cresques. L´obra evoca la importància del vent durant l´edat mitjana a través de la representació de la rosa dels vents i, en el penell, una sirena amb dues cues.

3. Banys Àrabs

Els anomenats Banys Àrabs en realitat són els banys públics romànics més ben conservats que es coneixen. Els banys, construïts en el segle XII segons l´estil romànic, imiten l´estructura de les termes romanes copiada dels banys musulmans. El visitant podrà descobrir projectes florals inspirats per les diverses estances que es dedicaven als banys, que esdevenen un marc incomparable per a la creació artística. Són admirables l´estança de l´entrada destinada a vestidor i sala de descans, coberta amb volta anular, i la cúpula construïda sobre fines columnes i capitells bellament ornamentats que cobreix la piscina central.

4. Sarraïnes

L´edifici, situat entre els Banys Àrabs i el principi del passeig Arqueològic, acull dues zones diferenciades d´exposició, una a la planta baixa, a la qual s´accedeix des del carrer de Ferran el Catòlic, i l´altra al primer pis, amb una entrada independent des del passeig Arqueològic. A la mateixa façana de l´edifici el visitant podrà gaudir del Jardí dels desitjos, un projecte en què en un jardí idíl·lic ple de flors i colors els desitjos apareixen dins ampolles que arriben a la sorra d´una platja.

5. Sant Lluc

Es tracta d´una església d´estil barroc i traços molt senzills. Fou construïda el 1724 i està situada al principi del passeig Arqueològic. Consta d´una única nau dividida en tres trams i capelles laterals entre contraforts irregulars, que permeten acollir interessants projectes artístics florals que permetran al visitant descobrir un espai que actualment allotja el castrum dels Manaies de Girona.

6. Catedral

La plaça de la Catedral, presidida per la monumental escalinata del segle XVII, és un dels escenaris més singulars de Girona. Aquí el visitant es trobarà amb Codi petri, una composició trencadora i provocadora que vol alterar la percepció clàssica de la grandiosa graonada i convidar el visitant al descobriment de múltiples perspectives. L´edifici de la catedral, aixecat entre els segles XI i XVIII, és un dels emblemes arquitectònics de la ciutat de Girona. Convé no deixar perdre l´oportunitat de descobrir espais interiors tan especials com el claustre romànic o els soterranis, que durant l´exposició de flors esdevenen una escenografia espectacular per a projectes artístics i florals únics.



7. Sant Feliu

La basílica de Sant Feliu va ser la primera catedral de Girona fins al segle X i és un dels edificis gòtics més representatius de la ciutat. Convé no perdre´s l´accés a l´espai a través del pont de Sant Feliu, que amb el projecte Rosetons ens condueix a l´escalinata principal per grans estructures florals circulars de diferents diàmetres. Inspirats en els grans rosetons de l´església, aquests elements ens porten cap a l´interior del temple, on la combinació d´obres d´art amb les diferents propostes artístiques florals faran passar una bona estona als visitants. Tant si s´hi accedeix per l´escalinata com si s´hi entra per la plaça de Sant Feliu, les creacions artístiques i florals no faran sinó reforçar la magnitud i bellesa del temple.



8. Torre Gironella i jardins dels Alemanys

Torre Gironella és una antiga fortificació de la ciutat de Girona que té origen en l´època fundacional romana. Situada al vèrtex oriental i en el punt més elevat de la Força Vella cal no obviar-ne la visita. Al jardí, el projecte Reflexos de llum i flors convida a festejar l´arribada de la primavera i despertar els sentits dels visitants. Descobrir el soterrani permetrà gaudir dels projectes Catalunya, terra de pau i La galerna de Pasqua. Davant la torre Gironella trobem els jardins dels Alemanys, un espai ple d´història, on perduren les restes d´una gran caserna anomenada popularment dels Alemanys, on s´acolliren a finals del segle XVII soldats mercenaris alemanys destinats a Girona. Aquesta caserna fou destruïda durant la guerra del Francès i juntament amb els jardins que l´envolten conformen un espai d´especial interès amb projectes com Jardí vertical aromàtic amb joc de llum negra.



9. Casa Lleó Avinay

La Casa Lleó Avinay es troba situada al carrer de Sant Llorenç. És un dels exemples d´arquitectura jueva més representatiu de la ciutat. La casa continua carregada de simbolisme, i és un espai únic que es transforma i s´omple de vida i colors durant Temps de Flors. Destaca el pati amb el pou, la columna romànica i els finestrals gòtics de les parets que l´envolten, on el visitant reviurà l´esclat de la primavera amb el projecte Deu de primavera. Convé no perdre´s el jardí de la casa, dissenyat seguint una simbologia cabalística, on es podrà veure una Revolució floral i des del qual es gaudeix d´una esplèndida panoràmica del Pati dels Rabins del Centre Bonastruc ça Porta i del carreró d´Hernández, paral·lel al de Sant Llorenç, tancat pels dos extrems.



10. Sant Martí Sacosta

Una escalinata de fort pendent, que el visitant trobarà bellament ornamentada, porta fins a l´entrada de l´església de Sant Martí Sacosta (s. XVI-XVII). Des d´aquí, i on el carrer es bifurca, el joc de l´arc esbiaixat del Palau d´Agullana i la doble graonada brinden una combinació de línies i volums que, juntament amb les creacions artístiques del projecte Trencadís floral, fan del conjunt un dels espais imprescindibles de la mostra. L´entrada al temple de Sant Martí també serà imprescindible si es vol viure un viatge màgic entre personatges, llegendes i aventures amb el projecte Conte contat.