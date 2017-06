Comença la pavimentació dels vials de la zona nord del parc Central

Els operaris de l'empresa Copcisa han començat, finalment, les obres de pavimentació dels vials de la zona nord del parc Central de Girona. Des de fa unes setmanes ja s'havien fet els perimetres d'aquerts vials i ara s'estan posant els paviments. Ara mateix, les tasques se centren en la part que fa unes setmanes es va tancar al transit de persones i que connectava l'escultura de les granotes amb l'entrada al vestíbul de l'estació de la Renfe.

Un cop reobri aquest tram, també es podrar entrar directament a l'estació del TAV sense haver de passar prèviament pel passadís - finger- que connecta la Renfe amb el TAV ja que fa unes setmanes es va obrir una porta en un dels laterals de l'estació d'alta velocitat.

En paral·lel, ja és ben visible també la zona que es destinarà als taxis. Les tasques de pavimentació d'aquest punt també està previst que comencin en breu ja que ja hi ha tots els panots a punt per ser enganxats a terra.

Segons el cronograma enviat per Adif a l'Ajuntament de Girona, aquestes tasques de pavimentació de la zona nord ja haurien d'haver acabat a mitjans del mes de juny. Tot i que els operaris no han disminuït el ritme, sí que es constata que hi ha retard respecte del calendari previst. Ara en aquesta zona només quedaria enllestir tot el que fa referència a serveis com sanejament, aigua potable i enllumenat s'hauria d'estar instal·lant la senyalització i el mobiliari urbà. Al novembre s'enjardinarà la part nord.

A la part sud, el tram entre l'estació la plaça d'Europa, no està previst que hi hagi moviments de terres fins al setembre. A l'estiu, hauria de començar l'enderroc del finger.