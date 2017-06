Desallotgen sense incidents el Casal de Joves 4 Rius de Girona

Els Mossos van desallotjar ahir el Casal de Joves 4 Rius de Girona, ocupat des del juliol del 2013. Durant el desallotjament no es van produir incidents, ja que l'edifici estava buit. El jutjat havia fixat per al 26 de maig la primera data per fer fora els joves, però aquell dia van preparar tot d'accions i el desallotjament es va suspendre fins al 19 de juny (el jutjat va donar un marge de 48 hores a partir d'aquella data). Finalment, ahir a primera hora un ampli dispositiu policial es va personar a la finca, situada al carrer Sant Josep. Van custodiat tant la comitiva judicial com els paletes, que van passar tot el matí tapiant l'edifici per evitar noves ocupacions. El propietari el va adquirir el 2006 i té previst fer-hi o allotjament o un hotel.

El portaveu dels joves, Jordi Alemany, insta l'Ajuntament a ajudar-los a trobar un local alternatiu per seguir fent les activitats del casal. Segons indica, el consistori havia de donar-los un llistat de locals buits (que estiguin en mans de bancs) i negociar amb l'entitat pertinent per tal que cedís l'immoble als joves. De moment, però, aquestes negociacions no han fructificat.