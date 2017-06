L'actor Pep Cruz llegirà el manifest de rebuda de la Flama del Canigó a Girona

L'actor i director de teatre Pep Cruz serà l'encarregat de llegir demà el manifest durant l'acte de rebuda de la Flama del Canigó a Girona que organitza Òmnium Cultural Gironès, conjuntament amb l'ADAC, la Fundació Llibreria Les Voltes, l'ANC, El Forn i l'Ateneu 24 de juny, L'acte començarà a les sis de la tarda amb la sortida del seguici de la Flama de la plaça Sant Pere i acabarà a la plaça del Vi, com ja és tradicional.

La cercavila comptarà amb la participació de la Fal·lera Gironina, els Gegants de Santa Eugènia, els Marrecs de Salt, els Diables de l'Onyar i el GEiEG. Des la plaça Sant Pere la Flama passarà pel carrer de la Barca, el pont de Sant Feliu, el passeig Canalejas, la plaça Independència, el carrer Santa Clara i el pont de Pedra, per acabar a la plaça del Vi.

Cap a les set de la tarda, una vegada la Flama hagi arribat a la plaça del Vi, hi haurà el ball de l'àliga, una exhibició de cada colla, la lectura del manifest per part de Pep Cruz i la distribució de la Flama a totes les associacions i particulars que ho desitgin. A la plaça Sant Pere i a la plaça del Vi es podrà comprar un quinqué per endur-se la Flama a casa. El preu és d'1 euro i explica la història d'aquesta tradició.

Aquest any, el missatge que es llegirà en tots els actes és de l'activista cultural i històric defensor de la Flama Toni Ayala.