L'ATA reclama al Govern un registre de gestors de pisos turístics per combatre l'intrusisme

La junta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha acordat reclamar a la Generalitat de Catalunya la creació d' un registre d'empreses gestores d'apartaments turístics. Consideren que això els ajudaria a combatre l'intrusisme en el sector, donat que actualment qualsevol persona es pot dedicar al lloguer turístic. Això fa, al seu entendre, que sigui difícil de controlar la "professionalitat" del servei i del producte que s'ofereix al client. A més a més, recorden que la distinció de professionalitat de les empreses gestores d'apartaments turístics o habitatges d'ús turístic únicament la poden rebre si formen part d'una associació que les representi. Ara bé, la no obligatorietat de formar part d'una associació i la de no estar registrat, "deixa les portes obertes a la competència deslleial i a la manca de garantia de serveis oferts als clients", segons ATA. També reclamen més esforços per combatre les pràctiques il·legals.

Del total d'associats que aplega l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA), el 61% són agències intermediàries que gestionen el 76% dels habitatges d'ús turístic que estan sota el paraigües de l'entitat. L'empresa gestora d'apartaments turístics professional fa d'intermediària entre el propietari i el client. Entre les funcions que assumeix, hi ha la gestió dels contractes i reserves, el manteniment de l'apartament, garantir que l'apartament disposa de tots els documents que obliga la normativa, així com el cobrament i liquidació de la taxa turística, entre d'altres.

Des de l'ATA, consideren que aquest registre que reclamen a la Generalitat ajudaria a reconèixer la figura del gestor d'apartaments turístics i també les obligacions que els imposa l'administració. A les empreses gestores la llei les considera quasi responsables solidàries de tot, però no li atorga drets, només obligacions. És per aquest motiu que l'ATA també reclama a l'administració que faci arribar als gestors una còpia de totes les notificacions que reben els propietaris .

L'ATA considera "imprescindible" aquest registre perquè no es continuï "posant al mateix sac" els professionals i els intrusos. L'entitat insisteix que la Generalitat hauria de destinar més esforços a perseguir les pràctiques il·legals i es queixa que les inspeccions que porta a terme l'administració "estan enfocades a controlar si els apartaments que estan legalitzats tenen visible el número identificatiu a la publicitat del seu aparador enlloc de exercir una contundent lluita contra l'intrusisme".



Jornades de sensibilització

En la línia de combatre l'intrusisme, l'ATA ha organitzat aquest any jornades per conscienciar a propietaris i gestors d'apartaments i habitatges d'ús turístic a Sant Feliu de Guíxols, Begur, Cadaqués, Sant Antoni de Calonge i Pals. En aquestes sessions s'exposen els motius de tenir regularitzats els apartaments turístics, la forma en què s'ha de fer així com els requisits, obligacions i beneficis que comporta fer-ho. A més a més, s'expliquen les sancions per no tenir els apartaments inscrits en el registre de Turisme de Catalunya i quin és el procediment a seguir per denunciar un apartament il·legal.

D'altra banda, l'entitat s'ofereix a tramitar les denúncies de particulars davant de la Generalitat, que és qui té la competència però que al seu entendre no disposa de prou eines per fer-ho.

L'associació subratlla que els apartaments que no estan regularitzats donen "mala imatge" del sector i que cal "garantir una gestió de professionalitat, rigor, seriositat i qualitat" en el producte.



Girona, capdavantera en la legalització d'habitatges d'ús turístic

Segons les dades de la guia oficial d'establiments turístics de la Generalitat, a la demarcació de Girona hi ha 26.276 habitatges d'ús turístic inscrits, una xifra que representa el 43,5% del total de Catalunya (60.364).

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L'entitat aglutina 10.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'ús Turístic i blocs d'Apartaments Turístics.