La renda de les llars de la ciutat de Girona augmenta en 579 € en un any

La renda mitjana de les llars de la ciutat de Girona va créixer en 579 euros entre els anys 2013 i 2014. Segons l'informe Indicadors Urbans 2017, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la renda mitjana de les llars de la capital va ascendir de 30.356 a 30.935 euros en aquest període, superant la xifra de 2012, que era de 30.740. També destaca el fet que l'àrea urbana de Girona és una de les que compta amb una major taxa d'activitat, ja que arriba a un 63,1%.

La recuperació econòmica, doncs, està arribant a les llars gironines, almenys segons l'INE. Així, la renda de les llars de Girona continua ocupant la 24a posició dins la classificació que l'institut estadístic realitza de les 126 principals ciutats de l'Estat.

El que queda molt clar, això sí, és que la gran majoria del gironins (un 94,3%) treballa en el món dels serveis, essent la segona ciutat –després de Pozuelo de Alarcón (Madrid)– que més percentatge de població té dedicada a aquest sector. Girona ha ascendit una posició respecte a l'any anterior, quan ocupava el tercer lloc en aquesta mateixa llista. En canvi, la capital gironina és la cinquena ciutat de les analitzades que menys proporció té de llocs de treball en el món de la indústria: només un 2,4%.

D'altra banda, l'INE també ha analitzat per primera vegada les dades de l'àrea urbana de Girona, on la renda mitjana per llar se situa en 30.921 euros. A més, es tracta de la quarta àrea de tot l'Estat on hi ha una major taxa d'activitat (segons dades de 2016), tot situant-se en un 63,1%, només per darrere de Palma de Mallorca, Arrecife i Guadalajara.

Cal observar que a l'àrea urbana també predomina la dedicació al sector dels serveis, que ascendeix fins a un 87%. En aquest cas, l'àrea de Girona és la setena de tot l'Estat amb una major dedicació en aquest àmbit.

Per realitzar aquesta anàlisi, l'INE ha seleccionat les ciutats i àrees urbanes a partir de dades de densitat de població i grandària del seu centre urbà.