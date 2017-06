Canviem Salt reclama que els solars buits i bruts s'aprofitin per fer-hi horts, jocs infantils o pipicans

Canviem Salt vol que els solars buits i bruts que hi ha repartits per tot el terme municipal s'aprofitin i puguin tenir un ús social. El regidor de la formació, Wilder Palacio, va posar diferents exemples: jocs infantils, pipicans, zones d'agility per a gossos, pistes de bàsquet o de futbol, pistes de petanca, horts urbans o espais de trobada amb ombra. Per a Palacio, allà on hi ha un solar buit, de fet, hi ha una oportunitat per aprofitar-lo i convertir-lo temportalment en un espai on s'hi puguin fer activitats.

Canviem Salt va reunir-se ahir amb representants de diferents entitats en un dels solars bruts, al costat de l'escola Les Arrels. Un espai ple de males herbes i amb deixalles de tota mena. Alguns dels residents dels edificis de l'entorn van explicar que al març ells mateixos van haver-lo de netejar perquè s'hi acumulava brossa i les herbes facilitaven la propagació de plagues d'insectes i rosegadors.



Neteja veïnal

Antigament, en aquest terreny hi havia hagut l'hort de la PAH del bloc Salt però des que van marxar no s'hi ha fet res més. «L'Ajuntament no feia res i vèiem que els nostres fills hi entraven. Nosaltres mateixos, tres o quatre pares, ho vam netejar», va indicar la Natàlia, mare de l'escola Les Arrels. «Voldríem un espai que funcionés com a zona d'oci. Un parc. Un espai segur per als nens, amb ombres», va insistir. Podria ser aquest mateix terreny o un altre de proper.

«Tal com estan alguns solars, poden haver-hi incendis i algú s'hi pot fer mal. Tenim un grup de WhatsApp amb una vintena de persones que tenim gossos i voldríem un pipican en condicions. Paguem impostos per tenir gossos i amb la quantitat de gossos que hi ha censats no hi ha prou pipicans», va exposar Avelina, en referència al mateix solar. Avelina va ensenyar el petit pipican que ara mateix hi ha al costat dels barracons de Les Arrels. Allà, els gossos pràcticament no hi poden fer res. En canvi, el solar assenyalat és almenys trenta vegades més gran i on, si s'hi s'habilités un tancat adient, els animals hi podrien córrer lliurement.

Canviem Salt va lliurar un document on es poden veure exactament quins solars estan sense cap ús al terme municipal. Estan dividits segons la propietat. N'hi ha més de setanta que són de particulars o empreses i una desena són municipals. En aquest sentit, Palacio va emplaçar l'equip de govern a aprofitar els solars que són públics i a negociar amb els propitaris dels solars privats per tal que els cedeixin temporalment per a algun tipus d'ús. Va explicar que hi ha diferents mesures, per exemple, si el terreny està brut. Es poden imposar multes coarcitives perquè es netegin o, fins i tot, l'Ajuntament pot contrctar una empresa perquè ho faci i posteriorment enviar la factura al propietari.

En la trobada d'ahir, Avelina va ensenyar el petit pipican que hi ha a la zona de Les Arrels. Allà, els gossos pràcticament no hi poden fer res. En canvi, al costat hi ha un solar que és almenys trenta vegades més gran on, s'hi s'habilités un tancat adient, els animals hi podrien córrer lliurament.

Wilder Palacio va explicar que presentaran una moció al ple de l'Ajuntament i que, a partir d'ara, buscaran complicitats amb la resta de formacions amb representació municipal per tal de poder tirar endavant la proposta de reconvertir els solars. En aquest sentit, va recordar que «si donem usos socials als solars tindran un impacte positiu per als residents de Salt i per a la imatge de la vila i, a més, donaran vida al municipi». «És un sense-sentit tenir espais buits i bruts», va insistir.

Finalment, va demanar a l'Ajuntament que es faci «un registre formal dels solars que estan buits», ja que, segons va assegurar, ara mateix no existeix perquè en la documentació, per exemple, el solar del costat de Les Arrels apareix com a terreny «net».