Ciutadans de Salt proposa reunir-se en un barracó per tractar dels polèmics mòduls

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Salt, Atilano González, ha presentat una instància a l'alcalde, Jordi Viñas, en què sol·licita «la convocatòria d'una reunió amb tots els grups polítics de la població per consensuar un pla que permeti resoldre d'una vegada per totes el problema dels barracons escolars».

El regidor ha proposat que la convocatòria es faci en un barracó escolar de Salt a les deu del matí «perquè tothom comprovi el que passen els nens cada dia que van a escola, potser així serà més fàcil arribar a un consens». L'objectiu de la proposta del regidor de l'oposició «és aconseguir acordar una postura unànime a aquesta problemàtica perquè és urgent i vergonyosa».

«En el fons, tots els partits estem d'acord que no es pot pretendre convertir en definitiva la solució provisional dels barracons; per tant, és moment de seure i pactar una solució», ha indicat el regidor. A més més, el representant del grup municipal de Ciutadans a Salt ha presentat una nova moció per forçar el Departament d'Ensenyament a retirar els barracons de forma gradual, tot i que es mostra favorable a consensuar-la amb tots els partits de Salt per la complexitat que presenta aquest tema.

Atilano González ha assegurat que «l'objectiu és clar: no volem els barracons». «Ara falta traçar un pla en el qual ens hi sentim tots còmodes i arribem a bon port», ha conclòs.

Des de fa setmanes, la calor als barracons ha centrat part de l'actualitat política a Salt, on hi ha hagut moltes queixes de famílies i d'alumnes per les elevades temperatures que s'han patit mentre feien classe a les aules.