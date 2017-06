L'Escola Municipal de Música recapta prop de 1.000 € per a projectes solidaris

L'Escola Municipal de Música de Girona s'ha sumat ala campanya «Aliança humanitària per a l'alimentació infantil» amb tres concerts solidaris per garantir una alimentació saludable als infants en situació de vulnerabilitat. A través d'aquesta col·laboració amb la Creu Roja a Girona, l'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament han fet difusió de la campanya entre l'alumnat, el professorat i les famílies per sensibilitzar la ciutadania d'aquesta problemàtica. El cicle de concerts es va iniciar el 30 de maig amb la cantata dels grups corals i la Farinera, realitzada a l'Auditori. Els altres dos concerts van comptar amb la participació de les corals Geriona i amb el concert de l'orquestra infantil i juvenil de vent de l'Escola a l'auditori de La Mercè, que va cloure el cicle. Amb els donatius dels assistents a aquests concerts, s'han recaptat 989,19 euros que es destinaran a kits d'alimentació, beques de menjador de primària i secundària, targetes d'alimentació infantil i promoció de l'èxit escolar, entre d'altres.