Solidaritat Jornada benèfica «Giroinfant» per al Cancer Center

L'Auditori de Girona va acollir ahir la Jornada benèfica Giroinfant «Somnis de nens», que recollia fons per a la construcció del nou Cancer Center de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La jornada estava organitzada pel Rotary Club Girona. Va començar amb el concert del pianista cec Ignasi Cambra. El sopar estava elaborat pel Càtering Vilanova, amb la col·laboració del Celler de Can Roca. Durant el sopar es va gaudir de l'actuació de Susana del Saz. L'acte estava presentat per Martí Peraferrer i Elisabet Carnicé.