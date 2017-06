Adif desmunta els polèmics edicles de grans dimensions del parc Central

Pràcticament cinc anys després de construir-se, ahir van desaparèixer els grans edicles de formigó gris que estaven escampats a la part sud de la llosa del parc Central de Girona. L'enderroc forma part dels treballs previstos, i fins ara pendents, de les obres per adequar les sortides d'emergència i de ventilació del TAV.

Les estructures no desapareixeran del tot, però seran molt més transparents i ja no semblen un petit edifici aparegut com un bolet. Les construccions van provocar moltes queixes dels veïns pel gran impacte visual que suposaven. A l'interior d'aquests edicles hi ha algunes de les sortides d'emergència, tant del TAV com de l'estació d'autobusos.

Des de fa uns dies, Copcisa, l'empresa adjudicatària dels treballs per reurbanitzar la llosa del parc Central està treballant en l'adequació de les sortides d'emergència. Segons consta en el cronograma facilitat per Adif a l'Ajuntament de Girona on explicava setmana a setmana quin seria el calendari d'actuacions, precisament aquest juny és quan s'han de començar a executar els treballs a les sortides d'emergències. En total, s'ha d'intervenir en sis punts. També en dos de ventilació, a finals d'any.

A banda d'enderrocar aquests murs de formigó exteriors i que queden a la vista, també s'estarien fent tasques a l'interior. En concret a les escales que connecten els túnels amb la sortida. Aquí s'estarien millorant els elements que ara estan a precari, com les baranes de fusta.

L'any 2012 molts veïns van veure com, per sorpresa, apareixien multitud de petits edificis a la llosa del parc Central, ja empantenegada per les obres del forat on s'havia de construir l'estació del TAV i la d'autobusos. Aquestes petites estructures –o edicles– ja apareixien al projecte inicial de les obres però havien passat inadvertides fins que no van començar-se a construir. Els edicles allargats i de formigó gris van començar a formar part del «paisatge» de la llosa. Arran de les protestes, es van fer algunes tasques per reduir-ne la mida i l'alçada fins que, ara, s'han enderrocat les parets de formigó.

El regidor del projecte ferroviari de Girona, Carles Ribas, va explicar ahir que les obres de reurbanització de la llosa avancen a «bon ritme» i segueixen més o menys el darrer calendari previst per Adif, tot i que hi ha alguns desajustaments. Això faria que les tasques acabessin a finals d'aquest any 2017, si pel mig no hi ha algun entrebanc que pugui provocar un ralentiment i, per tant, un nou retard. «S'estan solapant diferents fases i projectes i tot i que en algun punt pot semblar que van més lents, en altres van més avançats», ha apuntat Ribas. Precisament, el regidor ha apuntat que el 13 de juliol té una reunió amb representants d'Adif per revisar i actualitzar el calendari i demanarà poder visitar les obres.

Mentre s'estan fent els treballs als edicles i les sortides d'emergència de la zona sud del parc Central, les obres estan molt avançades a la part sud, on ja s'estan pavimentant els vials i en breu s'adequarà l'espai per a la parada de taxis. Ara mateix, el servei és a la plaça d'Espanya.