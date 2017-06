Animals Dos ponis esperen el trasllat del vell al nou Centre Verd

Enmig de les obres d'enderroc de l'antic Centre Verd de Mas Xirgu de Girona hi ha aparegut una petita infraestructura amb dos ponis al seu interior. Són dos animals que s'han de traslladar al nou centre de jardineria que la botiga ha obert recentment en uns terrenys de Salt. Mentre no es traslladen perquè s'està acabant d'habilitar la zona, hi ha uns cuidadors que donen menjar i aigua als animals i que mantenen netes la instal·lació.