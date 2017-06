Girona aposta per convertir-se en la quarta pista del Prat

L´Ajuntament de Girona va fer públic ahir l´estudi sobre l´aeroport encarregat a la Universitat de Cranfield, en què es posa de manifest que l´aeroport gironí pot ser la «quarta pista» del Prat, sempre que es construeixi el baixador del TAV a l´aeroport. D´aquesta manera, indica l´informe, la massa crítica de població que estarà a 60 minuts de l´aeroport (i que per tant serà més susceptible d´utilitzar-lo) passarà dels 2,5 milions de persones actuals a 5,1 milions. La xifra augmentaria fins a 6,2 milions si es tenen en compte els que el tindrien a una hora i mitja, que continua essent un temps raonable.

L´estudi porta per títol Mirant el futur: incrementant la contribució de l´aeroport de Girona al sistema aeroportuari català, i ha estat liderat per l´investigador català Pere Suau-Sánchez. El document deixa clar que el mercat del trànsit aeri a Catalunya està dominat pels passatgers que volen d´un aeroport a un altre, ja que malgrat que s´hagi parlat del Prat com a hub intercontinental això encara està molt lluny de succeir. El mercat català també està marcat per una forta estacionalitat i predominen les companyies de baix cost.

El document preveu que l´aeroport del Prat arribi en pocs anys al seu llindar màxim de viatgers, i llavors, apunta, Girona pot assumir la funció de complementarietat i convertir-se en la «quarta pista» de l´aeroport barceloní. Per facilitar-ho, tanmateix, apunta a la necessitat de construir el baixador d´alta velocitat, per tal d´augmentar la seva àrea d´influència entre les persones que el tenen a una hora de viatge. A més, l´alcaldessa, Marta Madrenas, va recordar que el temps d´espera a l´interior de l´aeroport de Girona és molt més baix que el de Barcelona, fet que també pot jugar a favor seu.

El director general de Transport i Mobilitat, Ricard Font, va confiar que enguany hi haurà el projecte perquè el baixador sigui una realitat.

També és un punt positiu per a Girona el fet que encara tingui marge de creixement. Després del desembarcament de Ryanair a Barcelona, les xifres de passatgers a Vilobí d´Onyar van caure de forma dràstica, tot passant dels 5,5 milions de passatgers que es van registrar l´any 2008 als 1,66 que hi va haver el 2016. Per aquest 2017, les perspectives són positives i es preveu poder arribar fins a 1,8 milions. Tot plegat, però, fa que l´aeroport gironí encara tingui capacitat per créixer, ja que pot arribar fins als set milions de passatgers.

Madrenas va assegurar que no es tracta només d´un projecte beneficiós per a les comarques gironines, sinó que pot acabar beneficiant l´economia de tot el territori.