El Banc del Consell d'Europa dona 300 milions a l'ICO per a les pimes espanyoles

El Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) va formalitzar aquesta setmana la concessió d'un préstec de 300 milions d'euros a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que té intenció de posar una quantitat equivalent per finançar projectes de pimes espanyoles. L'ICO va assenyalar que canalitzarà els 600 milions d'euros a través de les seves Línies de Mediació i va afegir que el seu objectiu és «la creació i preservació de llocs de treball a les pimes i la millora de la seva competitivitat», segons un comunicat. L'entitat va recordar que a Espanya les petites i mitjanes empreses generen el 73% del total de llocs de treball de l'estat, un percentatge superior al 68% de la mitjana europea. El compromís, signat a París pel president de l'ICO, Pablo Zalba, i pel governador del CEB, Rolf Wenzel, és el quart d'aquestes característiques entre les dues institucions. Tenint en compte que cada part es compromet a posar tants diners com l'altra, l'import acumulat en aquests acords posat a disposició de pimes i autònoms supera els 2.300 milions d'euros.

El Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, que es va crear el 1956, és la institució financera multilateral més antiga d'Europa, i en el seu accionariat hi ha 41 països del Vell Continent. La seva missió és finançar projectes socials i respondre a situacions d'emergència per millorar les condicions de vida i la cohesió social a les regions econòmicament més desfavorides. Quant a l'ICO, una entitat de titularitat pública dependent del Ministeri d'Economia, atorga préstecs per finançar operacions d'inversió i liquiditat de les empreses.