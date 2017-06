Girona proposarà dilluns un servei de bus directe per als alumnes de Montjuïc

L'Ajuntament de Girona preveu oferir dilluns una proposta a les associacions de Veïns de Montjuïc i de la vall de Sant Daniel i a les AMPA del CEIP Montjuïc i de l'institut Narcís Xifra per al transport dels nens d'aquests dos barris al centre educatiu de secundària. Els pares van iniciar una recollida de firmes fa unes setmanes per reclamar un autobús directe ja que actualment han de fer transbord de tal manera que poden perdre més d'una hora de viatge.

Recentment, representants de les entitats han mantingut reunions amb membres de l'equip de govern per buscar una solució. La que sembla més immediata per poder tirar endavant de cara al curs vinent és arribar a un acord amb el Consell Comarcal del Gironès perquè porti els nens a l'institut directament. La proposta que preveu fer l'Ajuntament és que sigui aquest organisme el que s'encarregui dels viatges, ja que es tracta de transport escolar i és competència del Consell Comarcal. No està clar el preu que s'hauria de pagar. No obstant, l'organisme comarcal sol cobrar 1,5 euros al dia. Tot i això aquesta tarifa no té perquè ser la que s'apliqui en aquest cas. A més, s'hauria de veure exactament quans alumnes utilitzarien l'autobús. Segons la quantitat d'inscrits, el servei podria ser assumible o no.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, va explicar que també estan estudiant com, des de l'Ajuntament, es podria facilitar algun altre tipus de mesura a banda d'aquest transport directe, possiblement de pagament, i gestionat pel Consell Comarcal.

Ara mateix, els alumnes agafen la línia de Montjuïc i fan un transbords per arribar fins a Pedret i el Pont Major. La línia de Pedret i el Pont Major ara mateix té una freqüència de mitja hora. Alcalà ha explicat que l'Ajuntament estudiarà si és possible augmentar la freqüència per tal que hi hagi un autobús cada quart d'hora. No obstant, aquesta línia és compètencia de la Teisa i s'haurà de traslladar el cas a l'ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat) perquè hi doni el vistiplau. Tanmateix el desplegament possiblement no podria ser efectiu, encara a l'inici del curs vinent.

Una altra opció que estudia l'Ajuntament és allargar alguna de les línies de TMG per tal de fer-la passar pel Pont Major i que serveixi també, per tant, perquè els alumnes de Montjuïc la puguin tenir com a alternativa. L'Ajuntament ofereix abonaments per als estudiants que rebaixarien el preu de les tarifes de l'autobús municipal.