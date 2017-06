1.747 veïns han estat bonificats per haver utilitzat la deixalleria

Un total de 1.747 titulars d'habitatges han fet sis o més visites a les deixalleries de Girona al llarg del 2016, i han obtingut, així, la bonificació d'un 15% de la taxa d'escombraries, tal com estableix l'ordenança municipal per incentivar així l'ús d'aquestes instal·lacions. L'any passat, 1.872 habitatges van obtenir aquesta bonificació . Per tant, aquest any hi ha hagut 125 habitatges menys que l'anterior.

En total, entre les deixalleries fixes i les mòbils, s'han recollit 28.800 quilos de deixalles. És un descens del 7,38% respecte de l'any 2015. Aquell any van ser 31.094 tones. La que té més entrades és la deixalleria del polígon de Mas Xirgu: l'any passat va rebre 20.015 quilos de brossa.

Alguns residus, ateses les seves característiques de volum, toxicitat o raresa, no poden anar a qualsevol contenidor de la via pública i requereixen una recollida específica per garantir-ne el tractament adequat.

Els ciutadans disposen de dues deixalleries fixes, una al polígon industrial Mas Xirgu (gestionada per Girona més neta) i l'altra al polígon de Sarrià de Ter, així com dues deixalleries mòbils (gestionades pel Consell Comarcal del Gironès), amb un calendari establert itinerant per tots els barris.