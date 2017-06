Girona escollirà per concurs el circ que hi haurà durant les Fires de Sant Narcís

L'Ajuntament de Girona posa a concurs, per primer cop, quin circ s'instal·larà a la ciutat durant les Fires de Sant Narcís de Girona. El circ se situarà, com en els darrers anys, a l'espai públic que queda entre la plaça Assemblea de Catalunya, el pont de Fpontajau, l'avinguda Tarradellas, el passeig de la de Devesa i el riu Ter. La superfície prevista és de 2,353 metres quadrats. L'autorització s'atorga exclusivament del 27 d'octubre al 5 de novembre, tot i que podran començar a muntar el 21 d'octubre i hauran d'haver desmuntat abans del 13 de novembre.

Per escollir quin circ es podrà instal·lar a la ciutat hi haurà un seguit de criteris puntuables. El que donarà més punts és l'oferta econòmica, que pot servir per obtenir un màxim de trenta punts. La programació artística, tenint en compte els artistes i els números que facin, poden sumar fins a vint punts. També es poden obtenir fins a quinze punts amb l'explicació de les característiques tècniques i de funcionament empresarial –tipus de circ, estètica, comoditat per a l'espectador, sistema de venda d'entrades i els serveis sanitaris, entre d'altres.



Seguretat i finalitats socials

D'altra banda, es poden aconseguir fins a quinze punts amb el sistema de seguretat del circ –tant de la mateixa instal·lació, com per als usuaris i de la zona d'ocupació. Això inclou la instal·lació, l'enllumenat d'emergència i les mesures contra incendis, entre d'altres. La proposta de preus de venda al públic pot atorgar un màxim de cinc punts. També es pot obtenir aquesta puntuació en funció del lliurament d'entrades amb finalitats socials a l'Ajuntament per tal que les distribueixi entre col·lectius desafavorits o en risc d'exclusió. Fins a cent entrades seria un punt. Cada cinquanta donarà un punt més fins a les 251 o 300, que permetran fins a cinc punts.

Un apartat especial és la referència a la presència d'animals en el circ. Així, es donarà deu punts a l'oferta que adjunti una declaració responsable respecte de la no presència al circ de cap animal, de cap classe ni categoria.

Girona va aprovar fa anys que no es permetia que s'instal·lés a Girona un circ que tingués animals no domèstics. Per tant, sí que es permeten actuacions d'animals domèstics, com ara ocells o gossos.

A més, el circ que guanyi el concurs estarà obligat a fer una sessió d'un dia concret amb entrades a un euro, dins la denominada Fira Solidària.



Una sola instal·lació

Des de fa anys, el circ que s'ha establert a Girona per Fires ha estat el Circ Raluy. És el que demanava permís i l'Ajuntament li concedia. Tanmateix, esporàdicament, hi ha hagut dos circs. L'any 2008, l'Ajuntament va optar per Il Circo di Venezia i el Circ Raluy, que ja tenia lligats els contractes pels seus espectacles per les Fires i que es va acabar instal·lant, aquells dies, a Salt. El 2011, el Raluy es va ubicar a la plaça Assemblea i el circ italià, a Fontajau. Ara, les noves normatives supramunicipals obliguen l'Ajuntament a obrir un concurs i servirà per escollir una única instal·lació.